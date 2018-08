Giro en el Conservador: ahora le apuesta a Carlos Felipe Córdoba como nuevo contralor

Los conservadores fueron los primeros en anunciar oficialmente su respaldo a uno de los aspirantes a la Contraloría. Se trataba de Wilson Ruiz, exmagistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quien obtuvo el puntaje más alto en los resultados de la ponderación de experiencia. Sin embargo, este viernes la colectividad azul advirtió que ahora jugará sus votos a favor de Carlos Felipe Córdoba, quien se perfila cada vez más como el sucesor de Edgardo Maya.

Con la decisión del conservatismo, pareciera que todos los caminos conducen a Córdoba, exvicecontralor y exauditor general. No solo ha recibido el respaldo de bancadas con fuerte influencia en el Legislativo, como la de Cambio Radical, La U y el Partido Liberal, sino que también es cercano a miembros del Centro Democrático.

“Tras reflexiones internas y consultas lideradas por el expresidente Andrés Pastrana, el Partido Conservador ha decidido dar su apoyo a Carlos Felipe Córdoba en su aspiración a ser contralor general de la República”, señalaron los azules en un comunicado.

El jefe del partido, Hernán Andrade, dijo al respecto: “consideramos que Carlos Felipe Córdoba no va a utilizar políticamente su cargo, ni para favorecer al Gobierno, ni para perseguirlo sin justificación: eso da tranquilidad y garantías. Necesitamos un contralor dedicado a cuidar los recursos y a luchar contra la corrupción. Córdoba es además un joven profesional de provincia, y eso enriquece la alta dirección de los organismos de control”.

Además de contar con los respaldos oficiales que ahora tiene, Córdoba es bien visto dentro del uribismo, aunque este apoye oficialmente a José Félix Lafaurie, y, además, dentro de la oposición al Gobierno, por lo que su elección el próximo lunes parece inminente.

Aun así, le falta el guiño presidencial, que es determinante en esta votación. Sin embargo, el presidente Iván Duque ha manifestado en diversas ocasiones que no intervendrá en la decisión del Congreso, no solo para proteger la autonomía de la institución, sino porque, según asegura, no quiere tener “un contralor de bolsillo”.