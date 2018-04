Gobernador de Nariño reclama a Santos por no dar minuto de silencio en honor a periodistas asesinados

Un minuto de silencio. Esa fue la solicitud del gobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero, este miércoles durante un evento del ministerio de Transporte en Cali. Ante la negativa del presidente Juan Manuel Santos, el mandatario del Pacífico expresó su molestia.

“Pretendíamos un minuto de silencio por las decenas de colombianos y los siete ecuatorianos que han perdido la vida este año a causa de nuestra guerra. La respuesta fue silenciarnos”, declaró a través de su cuenta de Twitter.

Desde la capital del Valle del Cauca, el gobernador denunció los hechos violentos que han sucedido en su región y en los límites con Ecuador, entre ellos, el secuestro y posterior asesinato de tres periodistas del diario ecuatoriano El Comercio por parte de un grupo disidente de las Farc, liderado por alias Guacho, con fuerte presencia la frontera. “Esa paz ha estado esquiva para nuestro departamento”, aseguró.

“Esa guerra que existe en Nariño ya ha golpeado -¡y de qué manera!- a un vecino pueblo y por eso le he pedido perdón. Lo he dicho con todas las letras porque sabemos que Ecuador es un país pacífico, sabemos que lo que ha ocurrido es una tragedia nacional”, agregó. Además, manifestó Romero, “hoy lo que tenemos allí no es otra cosa, sino una nueva guerra que la estamos internacionalizando porque golpea a un vecino país”.

También señaló que, para él, uno de los errores de la implementación del Acuerdo tiene que ver con que “la fuerza pública llegó después de cuando debió llegar. Lo que ocurrió es que cuando llegó al territorio, ya estaba ocupado por otros grupos; los que vemos ahora, que no son menos de siete”.

Del incidente durante el evento La revolución de la infraestructura y su impacto en la seguridad vial con el primer mandatario de la República, insistió: “tenía una petición respetuosa y humana, como era el de un minuto de silencio del auditorio con presencia del presidente por lo que ha ocurrido con los periodistas, con los cuatro infantes de Marina de Ecuador y con los muertos que sigue poniendo Nariño. Pero la respuesta ha sido el silencio para el gobernador”.

Añadió en su cuenta de Twitter que dentro de la agenda del evento se encontraba programada su intervención, impedida por el presidente.