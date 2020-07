Gobernadora del Valle tuvo que aislarse tras caso de COVID-19 en su secretaria privada

En el despacho de la mandataria se activó un cerco epidemiológico para evitar un contagio masivo. Roldán dijo que hoy se sometió a la prueba del coronavirus.

Luego de que se confirmó que Sandra Romero, secretaria privada de la actual gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, dio positivo para coronavirus, este lunes la mandataria optó por aislarse voluntariamente y activó un cerco epidemiológico en su despacho.

Según Roldán, quien lamentó el caso positivo de su funcionaria, el cerco busca evitar la propagación del virus. Argumentó que la decisión de aislarse corresponde al protocolo de contención fijado por el Ministerio de Salud. Sin embargo, aseguró que seguirá gobernando “desde el aislamiento inteligente” en su casa.

“Tenemos que acatar las normas de bioseguridad. Estaré trabajando desde la casa y hoy me hicieron la prueba. Aun si sale negativa, debo esperar 48 horas para hacerme una segunda prueba. Es el momento de ser consientes que el tapabocas, lavarnos las manos continuamente y conservar la distancia es fundamental para evitar la propagación del virus. No tengo ningún síntoma, me siento bien, pero acato las normas del Ministerio”, dijo.

Roldán insistió en que continuará con su agenda de labores, pues es su “deber con la comunidad”, así como lo harán sus funcionarios de cara a cumplir con su plan de desarrollo.

Ante caso positivo de mi secretaria privada, decidí aislarme voluntariamente y con @SecSaludValle adelantamos cerco epidemiológico para funcionarios del despacho @GobValle. Ahora, cuando nos acercamos al pico de la pandemia, es cuando más responsables debemos ser #ValleInvencible pic.twitter.com/jwAqZoGsBl — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) July 6, 2020

Aprovechó para desearle a su secretaria privada, “amiga y compañera de tantas jornadas”, una recuperación exitosa. “Dios siempre nos acompaña en cada paso y sé que en este nuevo reto tenemos su amparo y su guía”, precisó.

De acuerdo con la gobernadora, el departamento no se detendrá en el aislamiento y se seguirán orientando esfuerzos para procurar el bienestar y salvar la mayor cantidad de vidas de los vallecaucanos. “Como lo he repetido, el COVID-19 no nos la va a ganar a los vallecaucanos porque somos invencibles. Ahora es cuando más disciplinados debemos ser con protocolos de bioseguridad, para evitar que el pico de la pandemia afecte nuestras familias”.

Este lunes, el departamento del Valle registró 12.101 casos de COVID-19, es decir, 241 nuevos contagiados frente al domingo, cuando había 11.860. Después de Bogotá, con 37.641 casos, y Atlántico, con 27.920, Valle es la región más afectada en Colombia por cuenta del virus.