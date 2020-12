Gobierno contempla convocar a extras en el Congreso por código electoral

El proyecto está siendo discutido en el Senado. Parlamentarios advierten que se quiere “pupitrear”el texto aprobado en la Cámara.

Este miércoles termina oficialmente el período de sesiones ordinarias del Congreso de la República. Sin embargo, fuentes del Gobierno le confirmaron a El Espectador que lo más seguro es que se convoque a sesiones extras para que el Senado continúe la discusión del proyecto de reforma al código electoral los días jueves y viernes.

Las cuentas del Ejecutivo hacen referencia a que se siga discutiendo hoy el articulado de esa iniciativa y las próximas dos jornadas se logre conciliar lo acordado en el Senado, con el texto aprobado en la Cámara de Representantes.

Con esos cálculos en mente, varios senadores y representantes advirtieron que lo que se quiere es “pupitrear” la reforma más gruesa que ha presentado hasta ahora el Gobierno, que consta de más de 200 artículos y que dicta modificaciones en las modalidades del voto, funciones del registrador de la nación y búsqueda de la paridad en las listas de cargos a elección popular.

De hecho, desde el 14 de diciembre, fecha en la que el código electoral aterrizó en el Senado, Angélica Lozano, de la Alianza Verde, llamó la atención para evitar que se apruebe este proyecto sin discusión de fondo, sin lectura del articulado.

“Dicen que nos quieren poner a pupitrear lo que aprobó la Cámara. Senador (Carlos Fernando) Motoa, ¿dónde está la publicación de la gaceta de lo que aprobó la Cámara? ¿Dónde está la gaceta? Queremos leer. No cometan acá lo que pasó con la reforma a la justicia. No tiene presentación que quieran cambiar las reglas del juego de las elecciones del 2022 pupitreando algo que no existe hasta ahora. No existe texto”, dijo Lozano a las 8:23 de la noche del pasado lunes. Ese día, el Senado aprobó el informe de ponencia con 85 votos a favor y solo cinco en contra, documento que, según Lozano, ni siquiera se expuso.

Posteriormente, en la discusión de ayer, Arturo Char, presidente del Senado, designó una subcomisión integrada por cinco legisladores, entre ellos Lozano, Armando Benedetti y Luis Fernando Velasco, para revisar el articulado y las cientos de proposiciones que salieron de un debate hecho, según han dicho, a la carrera, para agilizar la discusión que tendrá lugar este miércoles.

Pero, para sumarle caos a la situación, rondan dudas de cuál es el texto que dicha subcomisión está revisando. El periodista Carlos Cortés escribió al respecto: “El texto aprobado en Cámara se conoció ayer sobre la medianoche, pero hoy el Senado amaneció con el informe listo de la comisión que apenas empezó a reunirse para revisar proyecto y proposiciones. El objetivo es pupitrear lo que viene de Cámara”, apuntó Cortés, argumentando que se trata de un trabajo hecho “a las patadas”.

Es más, añadió que ni los propios senadores conocen claramente qué contiene la reforma al código electoral, y así es complejo que atajen los micos que detuvieron en la Cámara, como los artículos que proponían más poder para el registrador, facultades extraordinarias para el presidente de la República y sanciones por expresiones en redes sociales.

¿Si el informe del que habla Cortés no salió de la subcomisión encargada para revisar la ponencia del proyecto, de dónde salió? “¿La tarea la hizo el registrador Alexander Vega? ¿Cuál es el afán?”, son las preguntas que dejó abierto el periodista denunciante.

Las alertas las mantuvo prendidas la representante Juanita Goebertus, también de los verdes, que esta mañana indicó que tanto la subcomisión del Senado, compuesta por su copartidaria Lozano, y la Registraduría “están echando para atrás el acuerdo” que habían logrado en la Cámara en materia de auditorías, otro punto clave de la propuesta. “Desplegarían la tecnología antes de hacer cualquier ajuste frente a los hallazgos de la auditoría”, expresó.

Este es el panorama del código electoral en el Senado. El debate se reanuda a las 10:00 de la mañana y como muestran los argumentos, aunque se decida convocar a extras para conciliar el proyecto y convertirlo pronto en ley, hay más de un descontento frente a cómo se está abordando la discusión.