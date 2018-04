Gobierno crea nuevas medidas para proteger a líderes sociales

-Redacción Política

El gobierno nacional expidió un nuevo decreto con el que se crean medidas adicionales para proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos cuyas vidas se han visto amenazadas por cuenta del rol que cada uno ejerce en las regiones más afectadas por el conflicto armado. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó que el nuevo programa estará adscrito a esa cartera y, se trata, básicamente, de un modelo de protección colectiva más allá de los carros blindados, escoltas, chalecos antibalas.

“Las autoridades van a tener que proteger no a una persona en particular, sino a comunidades específicas. Es un modelo de protección más democrático, que le ofrecerá mayores garantías a los colombianos sobre todo a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en las zonas en donde se han venido presentando homicidios en los últimos años”, explicó el ministro Rivera. Lo anterior no significa, sin embargo, que se vayan a desmontar esquemas de seguridad previamente adjudicados.

Entre las nuevas medidas está el crear una figura en el interior de las comunidades, denominado ‘promotor de paz’. Será una especie de líder encargado de promover estilos de convivencia y ser un interlocutor permanente entre su comunidad y las autoridades tanto locales como nacionales. “Este es un paso muy importante y una necesidad apremiante dado que en los últimos meses se han venido presentando homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos”, agregó Rivera.

Según el jefe de la cartera política, los asesinatos a estas personas no obedecen a un mismo elemento común. Por eso, el tratamiento a estos hechos será de carácter regional, con roles específicos para las autoridades departamentales y municipales. “Se creará también un mecanismo para facilitar la denuncia en caso de amenazas u hechos similares”, explicó el ministro, quien añadió que en lo corrido del año se han presentado 18 homicidios contra líderes sociales.