Gobierno deja entrever que no acatará fallo sobre protesta social hasta que sea revisado

Aunque el presidente Iván Duque no aceptó que no acataba el fallo, señaló que debía ser revisado por la Corte Constitucional para aclarar algunos puntos. Reiteró que no fue un fallo unánime, sino que tuvo dos salvamentos que sembraban dudas.

El fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia que advierte sobre las irregularidades del Esmad y la Fuerza Pública en la protección de la protesta social no ha gustado en el Gobierno. Así lo dejan ver las declaraciones tanto del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, como del presidente Iván Duque. Ambos mostraron sus reparos a la decisión y confirmaron que le pedirán a la Corte Constitucional que revise el fallo.

En entrevista con Noticias Caracol, el primer mandatario reiteró este punto, en el que señaló que era necesario el pronunciamiento de la Corte Constitucional dado que el fallo emitido este martes tuvo dos salvamentos de voto. “Uno de los salvamentos dice que no se estaba cumpliendo el principio de supletoriedad que debe cumplir la acción de tutela, por eso es importante que haya un pronunciamiento de fondo”, expresó Duque.

Puede ver: “Gobierno le hace conejo a la Corte”: oposición por respuesta a fallo sobre protestas

Sobre el segundo salvamento, realizado por el expresidente de la Corte Suprema Álvaro Fernando García, el mandatario resaltó que el togado argumentó que supuestamente hubo coadministración por parte del juez de tutela que falló en contra del Ejecutivo y ordenó algunas reformas en la Fuerza Pública y un pedido disculpas en menos de 48 horas.

Sobre este pedido de excusas, el primer mandatario fue reacio a responder si acataban la decisión o no y mucho menos presentó las disculpas exigidas. De esta forma, el reloj sigue corriendo, y al Gobierno le quedan menos de 24 horas para presentar las disculpas antes de incurrir en desacato, según varios juristas. En este tema, la respuesta presidencial fue esquiva, y se limitó a decir que “debe haber cero tolerancias con cualquier conducta que sea contraria a la ley, y esas conductas se deben individualizar y judicializar por las autoridades competentes”.

Sobre las reformas pedidas por el juez, el mandatario señaló que se vienen adelantando desde mucho antes de que fuera emitida la decisión . “Nuestra propia política de seguridad y convivencia ciudadana siempre está buscando transformar y mejorar. Llámenla transformación, modernización o reforma, lo que se busca es que el servicio cercano al ciudadano sea cada vez de mayor estándar y nunca dejaremos de buscar ese propósito, queremos una policía cada vez más cercana a los ciudadanos”, expresó el presidente.

Más: Defensoría crea comisión de seguimiento a fallo para garantizar la protesta pacífica

Iván Duque reiteró que “muchas de las cosas que se señalan ahí se vienen implementando”, para luego decir que este Gobierno ha "respetado siempre la libre expresión ciudadana pacífica. Sin embargo, advirtió que su administración ha sido implacable con “el principio constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos”. En este punto, destacó que la escopeta calibre 12 no se ha usado en las últimas acciones del Esmad ya que se encuentra en un proceso de revisión.

Ante la pregunta reiterativa de si iba a pedir perdón, como lo exige el fallo, el gobernante nacional dijo que “no se puede satanizar ni demonizar la figura de la Institución de la Fuerza Pública, que son hombres y mujeres que se entregan por el bienestar de los colombianos”. De igual manera, señaló que los casos irregulares que se presenten serán individualizados y judicializados.

“Debemos siempre tener claro el contexto de que en los hechos que deshonran el uniforme hemos sido los primeros en levantar nuestra voz para mostrar el camino a seguir con estas conductas”, agregó el presidente, que rechazó la acusación de que está generando un choque de trenes entre Cortes Suprema y Constitucional: se está acudiendo a la máxima instancia de interpretación de nuestra carta política para hacer una aclaración de un juez de tutela.

Puede ver: “Esmad no incurre institucionalmente en excesos”: ministro de Defensa tras fallo de la Corte Suprema

Sobre la posición asumida por el Ejecutivo, juristas como el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández han dicho que, a pesar de que se pida la revisión, el fallo debe ser acatado porque fue en última instancia y está en firme. Además, señaló que el alto tribunal no hizo peticiones, sino que dio órdenes directas que deben ser acatadas.