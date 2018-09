Gobierno espera que Eln entregue a 16 secuestrados para reanudar diálogos

-Redacción Política

Hasta las 11:59 p.m. del pasado 7 de septiembre, el Gobierno esperó a que el Eln liberara a las personas que tiene secuestradas. De acuerdo con el presidente Iván Duque, días antes a esta fecha, el Ejecutivo levantaría la mesa de diálogos si no cumplían este requisito por falta de voluntad para reanudar las conversaciones por parte de la guerrilla.

Aunque no cumplieron, el 8 de septiembre, en el taller de Construyendo País, en Amagá, Antioquia, el mandatario no se refirió a la suspensión de la mesa de diálogo, tampoco manifestó que la reanudaría. Solo sostuvo que el Gobierno volvería a negociar cuando todos los secuestrados sean liberados y cesen las actividades criminales por parte del Eln.

También: Duque ni levanta mesa con el Eln ni reinicia diálogos.

Se ha hablado de diferentes cifras de secuestrados por esta guerrilla. El pasado 5 de septiembre liberaron a tres uniformados que se encontraban en su poder en Arauca y en un comunicado de este lunes, el Eln afirma que está en proceso de dejar en libertad a los otros seis soldados que se encuentran retenidos en el Chocó.

Lea: Eln mantiene su disposición de paz, pero califica de inaceptables las condiciones de Gobierno.

Sin embargo, en un comunicado del Gobierno, emitido con fecha de este lunes, se habla de 16 personas en total, que esperan sean liberadas para proceder con la reanudación. Ese total al que se refiere el Ejecutivo son quienes han sido secuestrados a lo largo del tiempo por la guerrilla.

“Tenemos la obligación de trabajar por la liberación de todos los secuestrados, no solo de las nueve personas que fueron retenidas en agosto (tres de ellas ya liberadas). Solo así habrá espacio para considerar que es un paso de buena voluntad”, manifestó Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz.

El funcionario precisó que no habrá de nuevo una fecha límite, por lo que la demora para reanudar los diálogos será responsabilidad exclusiva del Eln.

“El tiempo está en la cancha del Eln. El único plazo es superado por las acciones. El Gobierno hubiera podido levantar el espacio de diálogo y la suspensión de las órdenes de captura, pero no lo ha hecho, y mantiene vigentes los permisos para los gestores de paz. Esperamos, una vez liberen a los secuestrados, poder sentarnos para construir una agenda creíble en donde se garantice que no habrá más secuestros, que no habrá más reclutamiento de menores, que no habrá más voladuras de oleoductos y que tampoco habrá participaciones en el negocio ilegal de narcotráfico”, dijo Ceballos.

Dice el alto comisionado que la condición a la que apela el Gobierno responde al cumplimiento de la ley a la que se atienen todos los ciudadanos. “Estamos pidiendo lo mínimo, que todos respetemos las leyes”.

En el comunicado se señala la presencia de la guerrilla en el territorio venezolano, confirmada por los mismos ciudadanos del país vecino, siendo así la negociación sería más compleja.

“La información sobre presencia del Eln en Venezuela es amplia, de vieja data, y tiene origen en oenegés y en la prensa independiente de ese país, que señalan a integrantes de esa guerrilla en actos de repartición en los CLAP (el sistema paralelo de distribución de alimentos del Gobierno de Venezuela). Hay evidencia en la prensa de presencia en la frontera y en otras zonas del territorio, de participación en minería ilegal en el estado de Bolívar, en la frontera con Guyana y Brasil. Hay presencia del Eln en Venezuela, no dicho por el Gobierno, sino por venezolanos. Si tienen presencia allá será complicado un escenario de diálogo con una organización que tiene presencia en diferentes países”, concluyó Ceballos.

De acuerdo con Blu Radio, el Gobierno habría confirmado que está en marcha la liberación de los seis secuestrados en Chocó con ayudas de la Iglesia y la Defensoría del Pueblo. Por lo que el Ejecutivo espera que con estas liberaciones se avance para que prontamente se reanuden los diálogos.