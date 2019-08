“Gobierno está 100% comprometido con la implementación”: comisionado de Paz

Miguel Ceballos habló sobre lo que sigue tras el anuncio de rearme por parte de “Iván Márquez”. Para el Ejecutivo, no hubo sorpresa por el video difundido por el grupo de reincidentes de las Farc.

Miguel Ceballos, comisionado para la Paz, salió a nombre del Gobierno para hablar sobre el video en el que Iván Márquez anuncia el rearme de un grupo de exguerrilleros de las Farc. Para él, esta noticia era esperada. “Desafortunadamente estas personas han indicado que estaban por fuera del proceso, que lo traicionaban. Tristemente, no es una buena noticia para el país, pero no es ninguna sorpresa”, sostuvo en los micrófonos de Blu Radio.

Para disipar la incertidumbre que está generando el video, Ceballos sostuvo que la implementación del Acuerdo de Paz sigue y que este anuncio no es más que la confirmación de que Iván Márquez, El Paisa, Jesús Santrich y otros se marginaron de lo suscrito. “El Gobierno está 100% comprometido en continuar con la implementación, en ese orden de ideas necesitamos la exclusión inmediata de estas personas por parte de la JEP”, dijo.

En ese sentido, explicó que desde el Gobierno no pueden hacer nada hasta que la JEP los expulse del sistema transicional, para que sea la justicia ordinaria la que actúe y expida las órdenes de captura en contra de quienes aparecen en el video.

“La JEP tiene un sistema de exclusión de incumplimiento, en este caso creo que deben de tomar una decisión hoy mismo y se deben de emitir las órdenes de captura para que nuestra Fuerza Pública actúe de inmediato”, dijo.

Sin embargo, este es un proceso que toma tiempo y que comienza con los incidentes de acción de incumplimiento que se les abren a las personas acogidas en el sistema que no han comparecido a las citaciones del tribunal de paz. Por ejemplo, a “El Paisa” se le abrió el incidente y se le emitió una orden de captura el pasado 26 de abril. Esto no significa que esté por fuera del tribunal. Su abogado apeló la decisión y desde entonces no ha habido un nuevo pronunciamiento por parte de la JEP.

Por otro lado, Ceballos aseguró que Márquez, Santrich y El Paisa tienen el respaldo de Venezuela y que eso responde al llamado que hizo el exjefe negociador de las Farc a una alianza con el Eln, grupo armado que, según el Ejecutivo, también es cercano al gobierno de Nicolás Maduro.

“La mención que hace Márquez con el Eln confirma eso (presencia en Venezuela). Dos de los líderes del Eln están allá, alias Pablito y Antonio García. Y que Márquez anuncie una alianza, eso hace parte de este apoyo que ha venido dando Maduro”, sostuvo.

Eso sí, mencionó que ese llamado a aliarse habla de la fragilidad militar de cómo se configuró la disidencia. “Es un anuncio preocupante y hay que decir que muestra algo de la debilidad. El hecho de que el líder de la negociación esté diciendo que se une con el Eln no hace sino mostrar una debilidad militar y estratégica, recurriendo a aquellos que no quisieron adherirse al Acuerdo de paz. Está bastante solo”.