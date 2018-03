Gobierno pide debate de ideas y no de agresiones

Redacción Politíca

El Gobierno Nacional, a través del ministro del Interior, Guillermo Rivera, rechazo las agresiones verbales y físicas que se presentaron en las últimas horas en contra del candidato presidencial Gustavo Petro y el expresidente y candidato al Senado Álvaro Uribe, registradas en Cúcuta y Popayán, respectivamente, e hizo un llamado a los ciudadanos para que manifiesten su aprobación o desacuerdo con los aspirantes de manera democrática en las urnas.

“Rechazamos y condenamos los actos de saboteo contra los actos públicos de Álvaro Uribe en Popayán y de Gustavo Petro en Cúcuta. Este debate democrático tiene que ser de ideas, en el que no haya lugar a las agresiones y los saboteos. También hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas, sin excepción, a que rechacen estos actos de saboteo e inviten a sus militantes a un debate de ideas sin ningún tipo de agresión”, manifestó Rivera en una declaración pública.

El mininterior lamentó que en reiteradas ocasiones intentó comunicarse con el alcalde de Cúcuta, César Rojas, para ponerle de presente la circular expedida desde el pasado 22 de febrero, dirigida a los burgomaestres y gobernadores del país, “para que permitan las distintas manifestaciones y actos de carácter político en los espacios públicos de sus respectivas jurisdicciones...”. Sin embargo, pese a la insistencia, no obtuvo respuesta. Y enfatizó que el Gobierno Nacional continuará velando por las garantías para los candidatos de todas las colectividades políticas.

En Cúcuta, cuando se dirigía a un acto público en la plaza central de la ciudad, el vehículo en el que se movilizaba el candidato Gustavo Petro fue impactado, al parecer por piedras, aunque en un comienzo se habló incluso de cuatro disparos. “No hay disparos sobre el carro en el que voy. Organizaron un sabotaje violento contra la manifestación con un centro de mando: la cárcel y Ramiro Suarez, exalcalde a quien denuncié como asesino y paramilitar. El saboteo llegó con gente en siete buses”, escribió el aspirante en su cuenta de Twitter posteriormente.

En redes sociales también se difundió un video en el que aparentemente se ve el fogonazo de un disparo al paso del vehículo de Petro, quien además cuestionó a la Policía: “Este video lo que demuestra es que la Policía del alcalde de Cúcuta me llevó preciso al punto donde me iban a atentar. Así de simple y así de bárbaro. En silencio el presidente de la República. ¿Seguirá gobernando Ramiro Suarez desde la cárcel, con el aval de Nestor Humberto?”, trinó.

A su vez, en Popayán, Álvaro Uribe fue blanco de insultos e intentos de agresión en el centro histórico de la ciudad por parte de decenas de manifestantes que trataron de evitar que pronunciara un discurso de campaña. El hecho obligó a la intervención del Esmad y se generó un enfrentamiento con piedras de un lado y gases lacrimógenos del otro. El exmandatario, de todas maneras, ripostó a sus contradictores en una intervención de más de media hora.

“Yo estudié en la universidad pública, donde aprendí el debate con ideas, con argumentos, no con gritos. Eso va en contra de la ciencia, de la academia pero no, acá en Popayán no me permitieron el debate en la universidad, entonces estoy acá, dando la cara para debatir, mas no para insultar”, dijo.