Gobierno reafirma que no retirará reforma, pero abre puerta al diálogo

Mientras el país sale a las calles a protestar por la reforma tributaria, el primer mandatario se pronunció durante la celebración del primer aniversario de pertenecía de Colombia a la OCDE.

Este miércoles, una buena parte de las ciudades del país amanecieron con manifestaciones populares en contra de la reforma tributaria que radicó el gobierno de Iván Duque. Sin importar el tercer pico de la pandemia y un fallo que restringía el derecho a la protesta, miles de colombianos salieron a las calles en contra de una reforma que no ha tenido buena acogida en la mayoría de los sectores.

Ante el rechazo generalizado, que incluso llegó desde el partido de Gobierno, varios líderes políticos de oposición y representantes de la población pidieron que se retire el proyecto de reforma que fue radicado en el Congreso. Sin embargo, el presidente Iván Duque se mantuvo en su posición de mantener la iniciativa. Este anuncio lo hizo justo en el evento en el que se celebró el primer aniversario de pertenencia de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En un discurso de casi media hora, el primer mandatario celebró el ingreso de Colombia a la OCDE e hizo mención de la situación mundial debido a la pandemia. En este último punto volvió a hablar del esfuerzo que hizo Colombia para adaptar su sistema de salud a los retos de la pandemia y a las ayudas económicas que se tuvieron que crear para responder a las perdidas de empleos y la situación de precariedad de un amplio sector de la población: “Estas medidas fueron adoptadas con gran patriotismo”.

Según Duque, estas acciones solo fueron pensadas de una forma temporal, pero, debido a la prolongación de la pandemia, su existencia ha tenido que extenderse hasta que “logremos la estabilización de las economías”. De esta manera, el primer mandatario le dio paso a la justificación de la reforma y la discusión dada en los últimos días por los tributos que implantaría en el país en plena pandemia.

En su discurso, el presidente dejó constancia de su negativa a que el texto de la reforma tributaria sea retirado del Congreso, un pedido que hicieron varios sectores para evitar las movilizaciones de este miércoles. “Las discusiones se dan en democracia, en las instituciones, así como hemos tenido consensos con algunas medidas de la pandemia”, fueron las palabras del presidente.

El primer mandatario también señaló que los diferentes sectores debían dejar “sentimientos de ocasión” y entender que las medidas son por el bien de “nuestros países”. Luego, apuntó a que se “necesita construir consensos en el seno de las instituciones”. Con esto, el presidente dio a entender que la discusión sería únicamente en el Congreso y rechazó el pedido de algunos miembros de la oposición para que retirara el texto de la tributaria y se abrieran mesas de diálogo en la que participarían los distintos sectores económicos, políticos y sociales.

Para el presidente, más allá de los debates, se han podido encontrar puntos en común, como “la necesidad de mantener los programas sociales. Se necesitan para proteger por más tiempo”. En este mismo sentido el primer mandatario señaló que otro punto en común parte de la conciencia de que se debe proteger la calificación crediticia de Colombia: “La estabilidad de las finanzas es la que permite seguir materializando la reactivación económica”.

A reglón seguido, el presidente aceptó que hay controversias sobre el proyecto pero que se debe abordar la discusión “sin líneas rojas” y con ánimo de crear consenso. “Nosotros escuchando las posiciones de todos podemos encontrar una solución y podemos fijar unos objetivos”, comentó.

Iván Duque también mencionó tres puntos que tendrían en cuenta tras la última controversia. “Uno no encarece el costo de los alimentos en medio de esta coyuntura, hay reparos que debemos escuchar de manera constructiva”, fue uno de los puntos expresados por el líder del Ejecutivo, que también señaló que tendrían en cuenta no afectar la capacidad adquisitiva de la clase media -para no resentir la demanda- y tomar decisiones que aumenten los ingresos del país sin afectar la imagen de destino para la inversión extranjera.

“Estos lineamientos nos abren el camino para que en la conversación con el Congreso veamos la construcción del consenso. Que entre todos construyamos la solución para el país, sin líneas rojas, pensando los ingresos que estabilicen las finanzas, que den las señales correctas a los mercados y que permita mantener los programas sociales”, agregó el presidente Iván Duque, para luego concluir diciendo que en el mundo “se vienen una torrencial llegada de reformas fiscales”.