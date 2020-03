Gobierno redesignó a ‘Francisco Galán’ y ‘Felipe Torres’ como gestores de paz

Este domingo, el Gobierno, a través de Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, expidió una resolución en la que nombró, de nuevo, a Gerardo Bermúdez, conocido como “Francisco Galán”, y Carlos Velandia, recordado como “Felipe Torres”, exmiembros del Eln, como gestores de paz.

"El presidente de la República y el alto comisionado para la Paz han designado como promotores de paz a los señores 'Francisco Galán' y 'Felipe Torres', quienes en otra época fueron miembros del Eln y hoy han demostrado con su comportamiento en este tiempo un cambio, ese cambio que todos los colombianos necesitamos hacer y especialmente todos esos grupos armados que pretenden seguir obstaculizando el ejercicio y la presencia del Estado en momentos en que todos necesitamos que estemos unidos en la preservación de la vida", se lee en un comunicado de la oficina del comisionado.

Aunque esto no signifique necesariamente una reapertura de diálogos con el Eln, que se suspendió en 2018, el rol de estos será en la organización de estrategias para la construcción de paz y reconciliación, aportando con sus experiencias y conocimiento al respecto. Especialmente para que trabajen en las zonas más afectadas por la presencia de actores armados facilitando la implementación de los acuerdos y generando gestos de paz.

Lea: Capturado "Francisco Galán", exgestor de paz con el Eln.

Este nombramiento significaría el levantamiento de la orden de captura contra “Francisco Galán” que fue capturado por el secuestro de 64 personas en el Valle del Cauca en septiembre del 2000, cuando perteneció al Eln. En enero del año pasado, tras el ataque de ese guerrilla a la Escuela de Cadetes General Santander, el Gobierno le revocó su condición de gestor de paz, lo que facilitó su captura. "Felipe Torres" también fue requerido por la justicia por el mismo caso.

Por este secuestro, ambos exjefes del Eln fueron vinculados desde el 2015 al proceso de investigación y en 2016 fue capturado Carlos Velandia y un año más tarde fueron nombrados gestores de paz para destrabar el proceso de negociación con el Eln, con el compromiso de continuarían atendiendo los llamados de la justicia.

Lea más: Arranca juicio contra gestores de paz del Eln.

Tras la captura de "Galán", el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe pidió por su liberación. “Ojalá liberen a Francisco Galán y a Juan Carlos Cuéllar. Estuvieron en la cárcel más de 20 años, no hay proceso con el Eln, pero estas personas son convencidas de la paz de verdad, no han sido beneficiarias de impunidad ni de elegibilidad política. No tienen que ver con el Eln actual”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.