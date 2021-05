Gobierno reitera voluntad de diálogo y alega que no hay respuesta del Comité del Paro

El Ejecutivo aseguró que, si bien ha mostrado voluntad y manifestaciones de compromiso, aún no hay respuesta frente a la intención de entablar una mesa de negociaciones.

Cumplidas dos semanas del paro nacional, este jueves el Gobierno Nacional reiteró su intención de entablar diálogos con los promotores de la protesta y reclamó que aún no recibe una respuesta del Comité Nacional del Paro para dar inicio a una mesa de negociaciones.

Así lo expresaron el comisionado de Paz Miguel Ceballos y el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quienes calificaron como urgente una respuesta del Comité, al mismo tiempo que saludaron los avances logrados por Naciones Unidas y la Iglesia Católica en la intermediación con los dirigentes del paro.

Lea también: Es injusto señalar de vándalo al que se expresa pacíficamente: Iván Duque

“La mesa no da espera. Desde hace 8 días estamos mostrando voluntad y manifestaciones claras de transparencia y compromiso, por lo que necesitamos una respuesta del Comité Nacional de Paro”, alegó Ceballos.

Ante los hechos de violencia que han empañado las protestas, el funcionario señaló que en su reciente visita a Cali, el presidente Iván Duque insistió en que la violencia debe salir de las calles y destacó que ayer las manifestaciones fueron pacíficas. En esa línea, ratificó que hay líneas “concretas” de investigación, sanción y judicialización contra los integrantes de la Fuerza Pública que presuntamente estarían involucrados en excesos.

“Pero también ha sido claro, junto con la Fiscalía General de la Nación, en anunciar las violaciones de ciudadanos que han afectado los derechos humanos de otros y de integrantes de la Fuerza Pública con la violencia”, explicó Ceballos.

Por su parte, el ministro de Trabajo manifestó que ya se revisó el pliego de emergencia planteado y se declaró listo para hablar de renta básica, salud, educación y “de todo” lo que tiene que ver con la producción nacional. “El Gobierno Nacional reitera la capacidad para recibir las mesas técnicas que sean necesarias y dar soluciones a todos los colombianos que hoy nos están reclamando este diálogo”, explicó.

Desde el pasado 28 de abril, cuando se iniciaron las protestas en Colombia, el presidente Iván Duque optó por hacer un rechazo a cualquier forma de violencia en medio de las manifestaciones, sin embargo, este miércoles hizo una referencia puntual hacia el hecho de que se les llamara vándalos o terroristas a los manifestantes en las calles.

“Es injusto señalas a todo aquel que se expresa pacíficamente en las calles como un vándalo o un terrorista o como un criminal. Eso no es justo, no procede, no tiene lugar”, señaló el primer mandatario en un encuentro con jóvenes, que se dio en el marco de las mesas de concertación que el Gobierno comenzó para bajarle la temperatura a la inconformidad de miles de ciudadanos.

En esa misma línea, Duque anotó que, de igual forma, también es injusto generalizar a la Fuerza Pública. “Si dejamos a un lado la generalización y la estigmatización, y vamos al meollo de las conductas, siempre he tenido una línea clara de cero tolerancia a cualquier conducta de un miembro de la Fuerza Pública que sea violatoria de los derechos humanos, de la Constitución y la ley”, añadió.