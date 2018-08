Elección de contralor: ¿la primera derrota del gobierno Duque?

Gobierno, sin el control del Congreso

-Redacción Política

Tan sólo lleva diez días Iván Duque en la Presidencia y ya se avizora su primera derrota en el Legislativo: la candidatura de José Félix Lafaurie a la Contraloría se desploma poco a poco y deja ver que el Centro Democrático no lleva la voz cantante en el Congreso y que la gobernabilidad es frágil. La decisión de los partidos Liberal, la U y Cambio Radical de apoyar a Felipe Córdoba es un campanazo de que la coalición a la que convocó el Gobierno no tiene aún aceitados los engranajes.

Hace un mes se instaló el Congreso y hace diez días Duque se posesionó como presidente de la República, y en los pasillos del Capitolio se siente un ambiente de total caos. El Centro Democrático, partido del mandatario, enfrenta fuertes divisiones. Algunos parlamentarios ven con malos ojos el gabinete elegido y desde ya promueven la idea de que será un gobierno más parecido al de Santos que al del expresidente Uribe. Tan claras son las grietas que Lafaurie sólo logró 33 apoyos de los 44 posibles en su postulación para la Contraloría.

Al candidato del uribismo tampoco le copió el conservatismo, único partido que se ha declarado “de gobierno”. Prefirieron irse con Wilson Ruiz, y en las últimas horas creció una disidencia que apoyará el próximo lunes a Córdoba. “La molestia en el partido está creciendo porque el Gobierno ha mandado el mensaje de que quiere gobernar con los suyos, y que para el resto no habrá puestos ni mermelada. Mejor dicho, que llegaron a inventarse la política. Pero en el Congreso las cosas no son tan fáciles. Aquí hay gente con mucha experiencia electoral y representación política para que los vengan a ningunear”, expresó una fuente.

El reto, dicen voces del Partido Conservador, se traslada ahora a los ministros del gabinete de Duque, que tendrán que sentarse con las colectividades para garantizar desde ya la gobernabilidad de su presidente, pues, sin representación estatal, le será muy difícil al jefe de Estado hacerse con las mayorías legislativas. “Si no se ponen las pilas se les daña el gobierno”, dijo otra voz azul. Eso implica, entre otras cosas, hacer acuerdos políticos en torno a algunas representaciones. “Ya no hablamos de ministerios, porque el presidente Duque tiene una línea clara allí, pero sí de entidades o institutos, y eso no es mermelada sino representación”, apuntó la fuente.

El Partido Liberal, que inicialmente se sentía de la coalición de gobierno, se ha ido distanciando, se fue con Córdoba y anunció que está pensando declararse en independencia. La molestia con el Gobierno es grande. No se sienten representados en él y los parlamentarios del Centro Democrático los siguen considerando “enmermelados del santismo”. “Gaviria quería que le apoyaran a Carlos Ariel Sánchez a la Contraloría, y ahí empezó a complicarse la relación. No les dieron lo que prometieron y están botando fuego. Hay una crisis de gobernabilidad”, refirió un congresista rojo. Además se sintieron maltratados en la composición de las comisiones y existe un sector considerable que no se siente cómodo al lado de Uribe.

En Cambio Radical la lectura es muy parecida. Están decididos a declararse en independencia, pues ven que el manejo que le está dando el Ejecutivo a la relación con el Congreso da muestras de que Duque tendrá cuatro años turbulentos, y no se van a montar en un avión con posibles averías. “El diagnóstico es que el Gobierno se ve muy frágil. La coalición no existe. Solamente el Partido Conservador se les unió. Los liberales se le están corriendo. Cambio Radical no tiene ninguna expectativa. Es claro que no vamos a hacer parte de la coalición, pero no vamos a hacer una oposición sangrienta sino propositiva”, agregó una voz del partido cuyo jefe natural es el exvicepresidente Germán Vargas.

“Hay una crisis de gobernabilidad. La oposición de los partidos de centro-izquierda es sólida, tiene buenas individualidades. En cambio, a la bancada del Centro Democrático no le alcanza para enfrentar la situación. Es un partido muy inexperto. Una cosa es hacer oposición detrás de Uribe y otra muy distinta es liderar la marcha legislativa. Les fue fatal en la integración de comisiones, perdieron el control de la primera, se agarraron entre ellos por la Comisión de Acusación y llegaron con una agenda legislativa vergonzosa: proyectos sin fondo; de dos artículos, ya tuvieron que retirar uno. Mejor dicho, el caos”, añadió el congresista.

Pero en Cambio Radical las voces no son monolíticas. Y a pesar de que la colectividad arropó la candidatura de Córdoba para la Contraloría por encima de la del aspirante del uribismo, Lafaurie, hay quienes entienden que la decisión de la mayoría de las bancadas implica más una derrota para el ala radical del Centro Democrático que para el propio presidente Duque. De hecho, tras bambalinas argumentan que el apoyo al exauditor Felipe Córdoba se dio ante la evidencia de que las mayorías estaban a su favor: el Partido Liberal y la U ya se habían anticipado a anunciar que sus congresistas votarán el lunes por él.

“El problema no es del presidente Duque sino que su partido escogió mal al candidato a la Contraloría”, dijo un miembro de Cambio Radical sobre el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. No obstante, el mensaje para las bancadas mayoritarias del Capitolio quedó claro ayer, al término de la reunión con el jefe de Estado en la Casa de Nariño: Duque no quiere un contralor de “bolsillo”, pero tampoco uno que se convierta en una piedra en el zapato o que ejerza algún tipo de persecución que termine torpedeando su gestión como primer mandatario.

Al gabinete, los políticos de oficio los ven con cierta conmiseración. “Pueden ser muy buenos, pero sin manejo político. Es indisociable la representación de un ministro en el mundo político. Tiene que tener formación técnica, pero se necesita sentido político. Pusieron extraterrestres que no tienen capacidad, astucia para manejar políticos de formación. Porque un ministro tiene que convencer a otros, a líderes, a parlamentarios, a dirigentes. A los hombres se les gobierna con la palabra; los técnicos son los viceministros. Tiene un poco de tipos que no conocen el aparato estatal. Muy floja la agenda legislativa. No tenían nada listo”, puntualizó otro senador de la U. Eso sí, todos hablan pidiendo la reserva de su nombre, para “evitar problemas”, dicen.