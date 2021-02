Guillermo Botero es el nuevo embajador de Colombia en Chile

Botero fue ministro de Defensa del presidente Iván Duque hasta noviembre de 2019, cuando renunció tras el fuerte pulso en el Congreso por la muerte de ocho menores de edad en un bombardeo del Ejército en Caquetá.

Guillermo Botero, exministro de Defensa, es el nuevo embajador de Colombia en Chile. Su nombramiento se hizo oficial mediante un decreto presidencial firmado por Claudia Blum, ministra de Relaciones Exteriores.

Botero fue presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). En 2018, el presidente Iván Duque lo nombró ministro de Defensa. En el cargo duró un año y dos meses. El exjefe de la cartera de seguridad renunció tras el fuerte pulso que vivió en el Congreso por la muerte de ocho menores de edad en un bombardeo del Ejército en un campamento donde se encontraba alias Gildardo Cucho, en Caquetá. Ese evento le dio el espaldarazo de salida pues, cabe recordar, por dicha información el Congreso adelantó una segunda moción de censura en su contra que varios partidos señalaron que iban a aprobar. Después de eso afirmó que dejaba el cargo.

En su carta de renuncia, escribió que era su deber como ministro “tener una lectura adecuada de la coyuntura política”. “La mejor decisión que pudimos adoptar fue la de atacar el crecimiento de los cultivos ilícitos. Más de 100 mil hectáreas de coca erradicadas por este Ministerio”, añadió Botero, quien además insistió en ese entonces que durante su gestión se logró “reducir la tendencia de crecimiento” de las matas de coca. “Como espectador y ciudadano observaré con beneplácito la reducción a 2022″, dijo.

Su gestión no solo estuvo marcada por esa polémica, sino también por el asesinato del excombatiente Dimar Torres, del que el exministro Botero dio versiones contrariadas, la información que reveló The New York Times, que hablaba de documentos que demostrarían el regreso de los mal llamados falsos positivos, y de declaraciones de quien hoy es, nuevamente, funcionario del Gobierno. Una de las más recordadas fue con la que explicó la situación de orden Público en Vichada. Botero aseguró que el incremento de casos de robo se debía, en su mayoría, al hurto de ropa. “Esos hurtos de residencia son unos hurtos menores y están muy concentrados, increíblemente, en el robo de ropa que está siendo extendida en unas cuerdas para su secado y verdaderamente aprovechan”, dijo Botero.