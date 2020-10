El exmandatario calificó la gestión del saliente presidente del BID como “excelente” y como un “orgullo” para Colombia. No es la primera vez que Moreno suena para una eventual candidatura presidencial, aunque él siempre ha negado esas intenciones.

“El dr. Luis Alberto Moreno termina hoy 15 años de una excelente presidencia del BID; Orgullo para Colombia”. Fue el trino que escribió esta mañana el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, actualmente en casa por cárcel, y que dio para que en el país político se iniciaran las especulaciones sobre si lo que está dando es un guiño de cara a una eventual candidatura presidencial en 2022.

De hecho, no es la primera vez que ponen a sonar a Moreno para una posible aspiración presidencial. Identificado como de línea conservadora y con propuestas en torno a un “pacto sobre lo fundamental para superar los problemas que tiene Colombia en materia social, política y de corrupción”, más de una vez en la colectividad azul le han hecho “coqueteos”, incluso desde 2002, cuando Uribe llegó a la primera magistratura del Estado. Muchos lo ven como una “carta de salvación” para un partido al que muchos critican por su falta de vocación de poder.

En altos círculos de la política nacional ven también a Luis Alberto Moreno como una persona con buenas relaciones, sobre todo las empresariales, y con la ventaja de haber estado por fuera del país en los últimos años, aunque siempre muy conectado, lo que le ha permitido mantenerse alejado de la aguda polarización que hoy protagoniza. Y, por supuesto, es un nombre que cae bien en gran parte de las huestes uribistas.

De hecho, en 2017, Uribe causó un revuelo similar cuando, también en Twitter, puso una foto acompañado de Moreno y el cantante Carlos Vives, con este mensaje: “Con dos colombianos que quieren y trabajan por la Patria. Ellos dejan en alto el nombre de nuestro país”. Por ese entonces, el Centro Democrático se encontraba en el proceso de definición de su candidato presidencial de 2018 que, como todos sabe, ganó Iván Duque.

Sin embargo, pese a tantos rumores y supuestos guiños, Moreno siempre ha dicho que no está en esas. En marzo pasado, en una entrevista para El Espectador, a la pregunta sobre si quería ser presidente de Colombia, contestó: “Seguiré trabajando por temas de Colombia, pero no desde la política, tengo muchas maneras de hacer todo lo que he venido haciendo todos estos años, hay maneras de contribuir sin necesariamente estar en la política, y además creo que produce más satisfacción".

Postura que ratificó el domingo pasado, en una entrevista para ‘El Tiempo’, en la que de todas maneras se metió en asuntos políticos hablando de los peligros que implican las “tentaciones totalitarias o populistas”, refiriéndose a las necesidades de los gobiernos de responder a la inconformidad de la gente.

Igualmente se refirió a sus relaciones con el presidente Duque que, dicen, quedaron maltrechas con la elección de Mauricio Claver-Carone como su reemplazo a la cabeza del BID, que no era de su cuerda. Y aunque dijo en un principio que es respetuoso del fuero presidencial, después dio una respuesta que suena a pulla, al hablar precisamente del próximo proceso electoral en el país: “Espero es que lleguen personas que sean capaces de unirnos en torno a propósitos comunes, que sepan construir, tender puentes. Me parece fundamental que en 2022 no tengamos que escoger entre dos extremos, sino entre candidatos que sean capaces de gobernar para todos los colombianos. El optimista que llevo adentro me lleva a conservar viva la esperanza de que así será”.

A Moreno se le atribuye el haber liderado una profunda transformación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde su elección como presidente en 2005 y tras sus reelecciones en 2010 y 2015. En lo público, estuvo vinculado al gobierno de Andrés Pastrana como embajador en Estados Unidos y al de César Gaviria como ministro de Desarrollo. También fue miembro de la Junta Directiva de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, y presidente del Instituto de Fomento Industrial (IFI).

Por supuesto, las respuestas al trino del exmandatario no se hicieron esperar. Algunos ya lo comenzaron a llamar como “el que dice Uribe”. Igual, todavía falta mucho camino por recorrer y quizás esta vez, ya por fuera del BID, a Moreno sí le suene.