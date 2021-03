Gustavo Petro no necesitaba permiso del Congreso para salir del país

El ordenamiento colombiano solo fija las restricciones para los presidentes y expresidentes con menos de un año de haber dejado el poder. Los congresistas pueden salir del país sin problema, pero acumulan ausencias si no tienen excusa.

La polarización política que enfrenta el país llevó a que, más allá de los deseos de pronta mejoría, fueran más las críticas y los cuestionamientos que recibió Gustavo Petro al informar su familia que este estaba hospitalizado en Italia al contagiarse de COVID-19. Los cuestionamientos fueron variados, e iban desde las críticas por convocar a marchas cuando no estaba en Colombia y hasta supuestos permisos que debía pedir para salir del país.

Varios usuarios de redes sociales y un reconocido bloguero de la derecha cuestionaron que el senador Gustavo Petro no había pedido permiso a la mesa directiva del Senado para salir del país, por lo que supuestamente estaría incurriendo en faltas disciplinarias que podrían ser procesadas por la Procuraduría. Sin embargo, ningún artículo de la Constitución o ley específica que los congresistas deban pedir permiso para salir del país.

La ley 5 de 1992 solo establece que “el presidente de la República o quien haga sus veces, no podrá trasladarse a territorio extranjero durante el ejercicio de su cargo, sin previo aviso al Senado, cuando quiera que éste se encuentre reunido. Su desconocimiento constituye un claro abandono del cargo”. En ningún lado se menciona a los senadores o representantes.

Y es que ha hecho carrera que los congresistas deben pedir permiso para salir del país, cuando no hay ley o norma que lo pida, como confirmó un miembro de la mesa directiva del Senado. Varios senadores y representantes han pedido permiso para estos viajes en pleno periodo legislativo con el único fin de que no se les cuente las fallas. Esto debido a que, sin una excusa valida, la no asistencia implica un descuento en el salario y, si se llega a acumular seis ausencias a plenarias en los que se votaron proyectos, podría perder la investidura.

En el caso de Petro, esto implicaría que el senador podría estar en problemas si llega a acumular sin asistir seis plenarias en las que se voten proyectos de ley. Sin embargo, hasta el momento, solo se ha llevado una sesión de este tipo. Además, como se están llevando a cabo los debates y las votaciones de forma mixta (presencial y virtual), el líder de la Colombia Humana podría asistir de forma remota sin ningún tipo de restricción, así esté en otro país.

Por otro lado, como sus inasistencias serían por motivos de salud, este tendría la justificación válida para que sus ausencias no fueran contadas entre las causales para perdida de la investidura. En pocas palabras, entre las muchas críticas posibles a Gustavo Petro por su viaje, ninguna puede apuntar a permisos para salir del país, pues no hay ninguna ley que exija este aval del Congreso.