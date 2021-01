Gustavo Petro pide a la Colombia Humana que respeten a Ángela María Robledo

La representante ha sido blanco de ataques e insultos tras anunciar que renunciaba a la colectividad por la que fue fórmula vicepresidencial de Petro en las elecciones de 2018.

La renuncia de Ángela María Robledo a la Colombia Humana no fue tomada con mucho gusto por varios miembros de la colectividad fundada y liderada por Gustavo Petro. La representante y exfórmula vicepresidencial fue blanco de críticas y hasta insultos de varios miembros del movimiento que no ha logrado obtener la personería jurídica.

Tras los hechos, varios señalaron que la respuesta de los militantes de la Colombia humana es un ejemplo de la razón por la que Robledo y otros políticos de centro e izquierda han tomado distancia del senador Gustavo Petro. Sin embargo, el exalcalde de Bogotá desautorizó estos comportamientos y pidió que cesen los ataques en contra de la hoy representante.

“Solicito el máximo respeto de la militancia de Colombia Humana a Ángela María Robledo. Respeto para quien se vaya, respeto para quienes están, respeto para quienes llegan. Respeto al contrincante Somos la fuerza que hará la paz de Colombia y eso implica respeto a la diferencia”, fueron las palabras de Petro a los seguidores del movimiento que fundó y actualmente lidera.

La controversia por la decisión de Robledo se sintió desde las primeras horas del lunes, cuando la representante comunicó su renuncia a través de una carta dirigida a Petro. En la misiva, la congresista, cuya curul ganó al ser parte de la fórmula que quedó en segundo lugar en la presidenciales, volvió a señalar que no había espacio para ella y su lucha feminista en la Colombia Humana.

“Mi condición de mujer feminista y libre ha sido duramente atacada desde algunos sectores del movimiento. He dicho en algunos medios que me quedé sin espacio político, y que ha resultado muy difícil hacer un trabajo conjunto contigo y adelantar una tarea de organización al interior del movimiento”, señaló Robledo.

A pesar de su renuncia, la representante calificó como necesaria, y con urgencia, la propuesta programática de la Colombia Humana. Sin embargo, expresó que los planteamientos abanderados por Gustavo Petro deben abrirse para que sea enriquecidos “con otras perspectivas que permitan avocar de manera serena pero firme la transformación política, social, económica y cultural que requerimos para dejar de ser uno de los países más desiguales y violentos del mundo”.

En diálogo con El Espectador, Robledo reiteró que ella y la agenda feminista se quedaron sin espacio en la Colombia Humana luego de que ella prefiriera una coalición con Claudia López a apoyar a Hollman Morris, candidato de la colectividad a la alcaldía de Bogotá que había sido señalado por supuestos maltratos a nivel intrafamiliar. “Esa fisura, para algunos de la Colombia Humana, se volvió una trinchera de violencia política y eso sí no lo podía aceptar”, comentó.

Robledo hizo énfasis en que la interlocución con Petro no es fácil y que incluso este guardó silencio cuando ella sufrió violencia política por parte de los partidarios del exalcalde: “Solo hace poco salió a decir que había que acabarlo. Cuando tú has compartido con alguien una campaña que fue tan maravillosa y prometedora, y pasa esto, dices ‘aquí ya no hay lugar’”-

En respuesta a Robledo, varios miembros de la Colombia Humana, sobre todo mujeres, escribieron una carta en la que señalaron que respetaban la decisión de la representante “en pro de sus aspiraciones políticas”, pero rechazaron las afirmaciones de que en el movimiento no había espacio para el feminismo.

“Colombia Humana es un proyecto incluyente y feminista”, señalaron las militantes, para luego expresar que “es una realidad” el espacio político de las mujeres en la Colombia Humana. “Construimos desde los antecedentes implementados a partir de la Alcaldía de la Bogotá Humana, como la paridad en el gabinete, la creación de la Secretaría de la Mujer y el marco de derechos que implementó, y de consagrar en el programa de gobierno a la Presidencia en el 2018 la agenda feminista producto del diálogo y aporte de organizaciones de mujeres a nivel nacional, regional y sectorial”, hicieron énfasis.