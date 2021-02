“Ha llegado el momento de que reconozca a las víctimas de crímenes de Estado”: Iván Cepeda a Duque

El senador envió una carta al presidente en el que le reclamó por la posición asumida por los falsos positivos y le pidió que pida perdón a las víctimas de dichos casos.

A través de una carta, difundida por el portal Infobae, el senador Iván Cepeda le hizo duros reclamos al presidente Iván Duque frente a los casos de falsos positivos. Es preciso recordar que, la semana pasada, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que los casos por ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros del Ejército superarían las 6.000 víctimas, cuando oficialmente las cifras de la Fiscalía no superan las 2.500.

Sobre este hecho, el presidente Iván Duque no ha tenido algún pronunciamiento oficial, más allá de alguna referencia velada en declaraciones en contra de la JEP. Ante esta falta de un mensaje oficial, el senador Iván Cepeda se fue lanza en ristre contra el primer mandatario.

“Ha llegado el momento de que usted reconozca a las víctimas de crímenes de Estado. Lo mínimo que debería hacer, independientemente de que las responsabilidades que puedan derivarse de estas investigaciones comprometan a su mentor político, es pedir perdón a las víctimas en nombre del Estado colombiano y dejar de interferir en la independencia de la JEP”, expresó Cepeda en su carta a Duque.

En esta línea, el senador del Polo Democrático expresó que la tragedia de los falsos positivos no ha tenido, por parte de Duque ni “una sola sola condena pública, un mensaje de consideración a las víctimas, y mucho menos, como debería hacer por su condición de Jefe de Estado y comandante de la Fuerza Pública, una solicitud solemne de perdón a las 6.402 madres y familias que aún lloran a sus hijos y que claman verdad y justicia”.

En una misma línea, Iván Cepeda recalcó nuevamente que la mayoría de casos de falsos positivos reportados ocurrieron durante el gobierno de Álvaro Uribe. En este mismo sentido criticó que el expresidente haya negado la calificación de vícitmas y el reconocimeinto de que en Colombia existía un conflicto armado.

En este punto, Cepeda también escribió: “El gobierno del ex presidente Uribe no solo se opuso a ese reconocimiento normativo, sino además en forma arbitraria se negó a tipificar crímenes que comprometen la responsabilidad oficial, buscó desconocer la existencia del conflicto armado, de los nexos probados entre instituciones estatales y estructuras paramilitares, perseveró en intentar eliminar de la memoria colectiva el carácter sistemático de todas esas prácticas, condecoró y envió a cargos diplomáticos a violadores de derechos humanos”.

Frente a este punto, el senador aseguró que el gobierno Duque ha llevado a cabo las mismas formulas al nombrar a un negacionista del conflicto, Rubén Darío Acevedo, como director del Centro Nacional de Memoria Histórica. De igual manera, señaló a esta administración de liderar una disputa estadística, la que se vería ejemplificada con el reconocimiento de apenas 219 víctimas en el exterminio de la Unión Patriótica, “cuando entidades del mismo Estado colombiano han reconocido al menos 4.153 asesinatos en este caso”.

En este mismo camino de reproches al presidente Duque, Iván Cepeda criticó que se diga homicidio colectivo y no masacre y la denominación de “manzanas podridas” a los agentes del estado que han participado de casos de interceptaciones ilegales y violencia policial durante las protestas. Asimismo, señaló a este Gobierno de presionar a la JEP para que no escuche las declaraciones de los exparamilitares.

Por último, aseguró que el presidente Duque solo menciona en sus intervenciones a los crímenes de la guerrilla, “pero no dice una sola palabra de los máximos responsables de los crímenes que se cometieron, por ejemplo, bajo la “seguridad democrática’”. Frente a este punto, vale decir que en sus últimas intervenciones el primer mandatario ha hecho énfasis en las Farc y en el pedido de que no ejerzan cargos políticos, pero no ha mencionado los casos en los que agentes del Estado están vinculados. “Su deber constitucional es no discriminar a las víctimas, y tampoco reclamar justicia selectiva para solo un sector de los responsables”, concluyó Cepeda.