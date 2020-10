Hablando por el Polo, Cepeda no le cierra la puerta a Fajardo de cara a 2022

El senador Iván Cepeda habló sobre la división interna que aprobó el Polo Democrático este fin de semana y de cómo se prepararán para las próximas elecciones, en las que no contarán con la fuerza de votos que significa Jorge Robledo.

Desde ya, expertos en materia electoral analizan como un quiebre para el Polo Democrático la separación de Jorge Robledo y su movimiento, el MOIR, del partido, sin embargo, el senador Iván Cepeda considera que, aunque su colega tiene un gran peso, también como colectividad “hay otras fuerzas y formas de reconfigurarse”, dijo a RCN Radio.

Y sobre las fuerzas y reconfiguración es difícil no verlo de cara a las elecciones de 2022 y cómo se moverá el partido con relación a las alianzas para ganar más terreno en lo político. En ese sentido, Cepeda comentó que están abiertos a unirse con los movimientos de centro izquierda y, entre ellos, se cuenta a Compromiso Ciudadano y Sergio Fajardo.

“Partimos del compromiso de no vetar y excluir a nadie, hacemos llamado a que haya respeto y fraternidad en los debates políticos, afortunadamente no tenemos caudillo, no se trata de eso, no es nuestro asunto, somos una serie de fuerzas plurales, lo que se impone es un espíritu de deliberación democrática que parte del respeto hacia el interlocutor”, aseveró a RCN Radio cuando le preguntaron si el partido estaba abierto a dialogar con Fajardo.

Además del exgobernador de Antioquia, en las alianzas también incluyó a Gustavo Petro, a quien ciertos sectores de la centroizquierda lo ven como un extremo que genera polarización y odios, como lo expresó hace unos días Iván Marulanda, precandidato presidencial por la Alianza Verde, y siendo él una de las principales razones por las que Robledo tomó distancia del Polo, según el concejal de Bogotá, Carlos Carrillo. “En esta nueva etapa seremos una fuerza destinada a tejer la convergencia política”, insistió Cepeda en el mismo medio radial.

Sobre esa imagen de Petro que alimenta la polarización y los odios manifestó que “obviamente hay virtudes y defectos en todos los liderazgos, no estoy de acuerdo con estigmatizar a nadie, creo que podemos y debemos construir esa alianza de la que hablo, los desencuentros del campo democrático serán superficiales a nuestras diferencias que tenemos en frente”.

Así mismo, aseveró que ve en 2022, no solo en las elecciones presidenciales, sino parlamentarias, una gran posibilidad para que el sector alternativo crezca, desmitificando que los diferentes partidos actúan desde la singularidad: “es posible que haya temas sobre los cuales hay debate intenso, para ser franco creo que, frente a los grandes temas del país, desde el punto de vista político y económico, hay más identidades que desencuentros y diferencias” opinó.

Ahondando sobre el tema de Robledo, estimó las posibilidades que el partido les ha otorgado a todos sus miembros y de respetar las diferencias, no obstante, “hay momentos en los que estas no se pueden seguir tramitando como se había hecho”, refiriéndose a la escisión. Eso no quiere decir, según dijo, que no se volverán a encontrar en acuerdos o alianzas políticas. “No es una separación traumática, sino una reconfiguración”, concluyó.

Sin embargo, el cabildante por Bogotá aseguró que la salida de Robledo es para dificultar la unidad de la izquierda, “todo lo contrario a lo que buscamos quienes nos quedamos en el Polo para consolidar un bloque histórico que cambie profundamente este país, sin exclusiones a un año y medio de las elecciones”, opinó.