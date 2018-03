Habrá Ley seca en Soacha por acto de campaña de Gustavo Petro

Redacción Politíca

Mediante un decreto y con el fin de preservar el orden público, la tranquilidad ciudadana y la convivencia pacífica, la Alcaldía de Soacha decidió implantar la ley seca este domingo, ante la visita del candidato presidencial Gustavo Petro, quien tiene previsto un acto de campaña en la plaza principal.

La medida regirá a partir de las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, “como mecanismo para prevenir y evitar que las bebidas embriagantes afecten el comportamiento y puedan propiciar conductas que perturben el pacífico desarrollo de la participación democrática de candidatos presidenciales”, dice el decreto.

Aplicará entre las carreras 7ª y 8ª, y las calles 12 y 13 de la Comuna 2 del municipio. Quien incumpla la disposición será sancionado con una multa de hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, el decreto establece que la Policía y el Ejército dispondrán de un operativo especial para garantizar la seguridad en los sitios estratégicos.

En Twitter, Petro invitó a los ciudadanos a acompañarlo en el evento proselitista: “Los y las espero en Soacha el domingo, a las dos de la tarde en la plaza principal. No más violencia política, no más falsos positivos, no más pobreza. Soacha no es un hueso. Colombia Humana respeta a Soacha”, escribió.