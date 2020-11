Habría rebajas en las multas impuestas a los ciudadanos por incumplir normas en la pandemia

Un artículo incluido en el proyecto de ley de emprendimiento faculta a los entes territoriales a rebajar hasta en un 60% el pago de dichas sanciones impuestas, por ejemplo, por no llevar tapabocas o no cumplir el aislamiento preventivo obligatorio, entre otros.

Los colombianos que hayan sido multados por infringir las normas y prohibiciones establecidas por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia del COVID-19 podrán tener una rebaja de hasta el 60% en el pago de dichas sanciones. Así lo establece un artículo incluido dentro del proyecto de ley de emprendimiento que impulsa el Ejecutivo en el Congreso de la República, través del cual se busca establecer un marco regulatorio que propicie la creación y la sostenibilidad de los emprendimientos colombianos.

“Quiero dale una gran noticia a todos los colombianos, especialmente a aquellos que viven de la informalidad, del día a día, del rebusque, y que a causa de la pandemia, su situación económica ha empeorado: en medio de la discusión del proyecto de ley de emprendimiento del Gobierno Nacional, logramos incluir un nuevo artículo que permite que las entidades territoriales disminuyan el valor de las multas a esos colombianos que fueron penalizados por no utilizar el tapabocas, por no cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio, por no cumplir con el distanciamiento de los dos metros, que salieron a hacer ejercicio cuando no estaba permitido o simplemente aquellos que tuvieron que salir para poder llevar el sustento a sus hogares”, señaló el representante Erasmo Zuleta, del Partido de la U, autor de la propuesta.

En concreto, se propone que las entidades territoriales puedan ofrecer una amnistía de hasta un 60% de su valor y el 100% de los intereses, a las multas que fueron colocadas a los colombianos en época de pandemia hasta el 31 de agosto, fecha en que finalizo el aislamiento obligatorio en el país. Es decir que un ciudadano que hubiese sido multado con $936.000, ahora tendría que pagar $375.000 pesos, y las entidades territoriales tendrían ingresos efectivos de un 40% de estas infracciones, que hoy simplemente no reciben.

Según Zuleta, con corte a agosto, se habían impuesto más de 800.000 comparendos a los colombianos. “Espero que las entidades territoriales acojan esta amnistía, que como repito, sería un gana-gana para todos los colombianos. De esta manera generamos un gran alivio a los hogares, sobre todo aquellos que hoy tienen una dura situación económica”, agregó el congresista de la U.