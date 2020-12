El parlamentario del Polo Democrático adelantó un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado en el que expuso cifras como que 2.5 millones de personas figuran como votantes, cuando no deberían de serlo.

Este lunes, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda adelantó un debate de control político en la Comisión Segunda sobre la configuración del censo electoral y los problemas en su depuración. En este compartió cifras preocupantes acerca de cómo hay más censo electoral que personas mayores de 18 años habilitadas parar ejercer este derecho.

“El censo electoral no guarda una relación lógica con la realidad poblacional del país. Existen más votantes que ciudadanos colombianos mayores de edad habilitados”, comentó, compartiendo la cifra con relación a esto. Es decir, de acuerdo con él, hay 2.5 millones que aparecen como votantes, cuando no deberían serlo. Es decir, son votantes irregulares o ficticios.

Entre otros datos, compartió que hay alrededor de “ocho millones de inconsistencias detectadas en las cédulas del censo electoral”. Por ejemplo, 6.166 no están en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI), 38.256 no están vigentes en el ANI, 7′322.104 no tienen datos sobre fecha de nacimiento y 216 no cuentan con fecha de expedición.

Estas irregularidades han llevado a encontrar que “existe personal activo de la Fuerza Pública incluido en el censo electoral que, efectivamente, vota, pese a la prohibición constitucional y legal que hay para esta población”, explica Cepeda.

Sobre este caso puntual, en las elecciones de 2019 se registró que 2.113 activos militares votaron, de los 4.956 que figuran en el censo electoral.

Otro caso que denuncia el senador es el de la Consulta Anticorrupción del 26 de agosto de 2018. “No contó con un censo electoral real y, según la información que hemos analizado, el umbral de esa consulta fue superado con creces”, dijo el parlamentario. O sea, el censo electoral para esa fecha era de 36′421.026, por lo que se tenía que superar un umbral del 12′140.342. Sin embargo, por la mala depuración que denuncia, en realidad el censo debió ser de 33′743.169, por lo que el umbral era 11′247.723.

“Con los votos alcanzado en la consulta fueron suficientes, superando el umbral, incluso por más de 427.000, lo que significa que hoy sus resultados deben tener plena validez y ser acatados por las autoridades”, advirtió.

“No existe fiabilidad sobre la composición y depuración del Censo Electoral, el cual puede ser considerado ‘la llave maestra’ del acceso al poder público en una democracia”, concluyó el debate exigiéndole a la Registraduría hacer la depuración pertinente del censo electoral e investigar estas denuncias para dar con los responsables.