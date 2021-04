El exgobernador de Antioquia criticó la imputación por parte de la Fiscalía, advirtiendo que “se da en un contexto importante por la campaña electoral”. Dijo que ha actuado de forma “juiciosa y responsable”, y que sabe “quiénes están detrás de todo esto”.

Pasada menos de una semana desde que la Fiscalía General de la Nación, que dirige Francisco Barbosa, imputó cargos al exgobernador de Sergio Fajardo –por presuntas irregularidades en un contrato de empréstito con el banco Corpbanca–, este lunes el hoy precandidato presidencial se refirió al proceso y advirtió que “hay muchos corruptos que están felices” por cuenta de esa investigación.

En diálogo con la emisora Caracol Radio, el exfuncionario sostuvo que “hay pérdida de la confianza en las instituciones, comenzando por la justicia” y defendió que, en más de dos décadas de vida pública y al servicio de la ciudadanía, ha enfrentado más de 140 investigaciones. Frente a este caso concreto, sostuvo que se pudo haber equivocado, pero ha actuado de forma “juiciosa y responsable”.

“Yo no he cometido ningún delito, en este caso, ni en ningún otro. Me pude haber equivocado, pero he sido juicio y responsable (...) Hay muchos corruptos que están felices viendo cómo lo investigan a uno, pero voy a demostrar que actuamos de manera correcta. Esta investigación se da en un contexto importante por la campaña electoral”, manifestó Fajardo, quien admitió que la investigación le genera “malestar y dolor”, pero reivindicó su dignidad y dijo que responderá ante las autoridades.

“Sé lo que me quieren hacer, pero la verdad y la decencia siempre salen adelante. Cuando una sociedad no confía en sus instituciones, cualquier cosa puede pasar”, agregó el exgobernador, que agradeció a sectores del uribismo como la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), que salieron en su defensa y criticaron la determinación de la Fiscalía.

Sin mencionar nombres concretos, Fajardo dijo: “Sé quiénes están detrás de todo esto”. No puede pasar por alto que fue el gobierno del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, sucesor de Fajardo, el que solicitó investigar al exmandatario seccional y a su entonces secretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar. “Respondo por todos los actos de la vida pública. Me pude haber equivocado, pero sé que he actuado de forma correcta. Todo esto es calculado: la investigación se conoció un miércoles de Semana Santa”, dijo.

Incluso, ejemplificó lo ocurrido con el exfiscal Néstor Humberto Martínez y el hecho de que nombró como fiscal anticorrupción a Luis Gustavo Moreno, salpicado, entre otras, por el cartel de la toga. “Eso fue un golpe fatal para la justicia en Colombia. ¡El fiscal anticorrupción capturado por corrupción! Tenemos que recuperar la transparencia”.

Para el exgobernador de Antioquia, de hecho el exfiscal Martínez es “una expresión de lo turbio y sórdido que hay en nuestro país. Ese señor es uno de los símbolos por los cuales Colombia tiene que cambiar y ha actuado de forma perversa (…) La corrupción está socavando los principios de la institucionalidad en Colombia. El daño a Colombia es grande”.

A la pregunta de si esa investigación terminaría favoreciéndolo en un año preelectoral, Fajardo dijo no creer en ese tipo de favores: “Tengo principios y la dignidad para defenderme. No es agradable que a una persona lo pongan en esa posición”, precisó.

El exmandatario sostuvo que cuando asumió como gobernador se debían pagar unas deudas y préstamos que venían de tiempo atrás y se buscó la forma de recomponer esas obligaciones: “Eso es normal en la administración pública y el manejo de recursos públicos. Una entidad del Estado, Findeter, ofrece a Antioquia pasar una deuda que está en pesos a dólares. Hacemos el análisis de las condiciones, tenemos un comité financiero que se encarga de mirar con todo el rigor el manejo de recursos y cómo se invierte. La decisión fue tomar esa propuesta”.

Respecto a la cobertura del préstamo, el exgobernador aseguró que “si nosotros hubiéramos tomado esa cobertura y el dólar se hubiera comportado como lo teníamos previsto”, hoy lo estarían juzgando “por pagar más de los intereses que se tenían”.

El caso

La Fiscalía anunció el pasado miércoles la imputación de cargos al exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial Sergio Fajardo por presuntas irregularidades en un contrato de empréstito con el banco Corpbanca, que fue suscrito en 2013, cuando Fajardo fungía como gobernador de Antioquia.

El contrato de empréstito involucra a Fajardo porque, como gobernador, fue el ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba dicho préstamo. El préstame que adquirió la Gobernación de Antioquia en ese entonces fue de 77 millones de dólares que estaban destinados a sustituir deudas con otros bancos.

De acuerdo con la Fiscalía, “los análisis técnicos, financieros y jurídicos de la policía judicial evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera”. Para la Fiscalía, Fajardo habría cometido delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

En ese sentido, según el ente investigador, “tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario”.

La tesis que maneja la Fiscalía es que hubo un detrimento fiscal por la devaluación del peso colombiano frente al dólar, toda vez que en el momento de la adquisición del préstamo con Corpbanca el dólar estaba a $ 1.926 y, dos años después, en 2015, el valor de la moneda extranjera se había incrementado a $ 3.140.

“La obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos”, dice la Fiscalía.

El anuncio de imputación de cargos a Fajardo llega en un momento preelectoral cuando el exgobernador, miembro de la llamada Coalición de la Esperanza, se apresta a participar en una consulta junto a otros precandidatos en marzo de 2022.

Ese hecho ha motivado el pronunciamiento de varios aspirantes a la Presidencia, como Gustavo Petro, quien también es uno de los críticos acérrimos de Fajardo. “A pesar de todo, espero que Fajardo salga bien librado de esta acusación. No suena bien que a meses de una elección presidencial la Fiscalía meta mano. La sustentación de la acusación debe ser mirada a profundidad por todos los abogados y abogadas demócratas del país”, comentó el senador en su cuenta de Twitter.