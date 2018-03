Hay que impedir que los jíbaros se hagan pasar como consumidores: Fiscal General

-Redacción Política

El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que vendedores de droga están usando como excusa la norma de la dosis personal para no ser judicializados.

Luego del anunciar el proyecto de reforma a la dosis personal, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, respondió a las críticas por parte de la Corte Suprema de Justicia reiterando la necesidad de una política criminal más rigurosa en contra de los expendedores de droga.

El proyecto que prepara la Fiscalía junto a la Policía Nacional, que se espera se presente el 20 de julio ante el Congreso de la República, busca que los vendedores de estupefacientes no queden en libertad después de ser capturados con la excusa de haber portado su dosis personal.

Martínez explicó que, si una persona es arrestada con 20 papeletas “el comerciante, el malandrín de la droga, dice que son las de la semana; si son 40, dice que son las de la quincena; si son 80, dice que son las del mes, y si es una tonelada, nos dice que son las del resto de su vida”.

Por esta razón, el fiscal quiere replantear la norma para que deje de usarse como un escudo por parte de actores de la delincuencia para quedar libres, luego de que la Fiscalía reportara un golpe a las redes de microtráfico, pero varios expendedores no fueran debidamente sancionados bajo este argumento.

“Más política de salud pública para consumidores y más política criminal para expendedores. En este balance hay que impedir que los jíbaros se mimeticen como consumidores”, dijo Martínez en su cuenta de Twitter.

“Útil debate sobre el porte de drogas. Autoridades debemos cerrar filas contra el narcomenudeo. Necesitamos ajustes legales para vencer el microtráfico, la mayor amenaza contra nuestros niños y adolescentes”, agregó.

Según la Corte Suprema de Justicia, el problema radica en que los entes investigadores no están entregando suficientes pruebas para determinar que los capturados estaban comerciando los narcóticos y no consumiéndolos. Estas pruebas podrían ser videos de cámaras de seguridad o infiltración de agentes.

Cabe recordar que la entidad acusadora impulsó el no concebir como delito el porte de estupefacientes que exceda la dosis personal “siempre y cuando su único propósito sea el consumo derivado de la enfermedad o adicción del portador”. Por ello, indicó a través de la red social Twitter que "hace bien la Fiscalía en perseguir expendedores de estupefacientes, no en criticar posturas de la Corte de no condenar a consumidores como traficantes”.