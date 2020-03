Hijos del exministro Fernando Araújo Perdomo quieren acreditarse como víctimas de la JEP

Los hijos del exministro aseguraron que, si bien no les gusta victimizarse, solicitan acreditarse como víctimas de la JEP para aportar a la verdad.

Este martes los cuatro hermanos Araújo Rumié, hijos del exministro Fernando Araújo Perdomo, solicitaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Justicia Especial para la Paz (JEP) acreditarse como víctimas y así contar sus afectaciones en el conflicto armado.

(Para contexto: La FARC no reconoce los vejámenes del secuestro: víctimas ante la JEP)

Los Araújo Rumié sufrieron el secuestro de su padre por parte de las Farc, quien fue apartado de su familia y mantenido en cautiverio desde el 4 de diciembre del 2000 hasta el 31 de diciembre de 2006. Luego de seis años, Araújo Perdomo se escapó del frente 37 de la extinta guerrilla.

Ahora, a propósito de la versión libre que rindieron los excombatientes para aportar verdad al caso 01, conocido con el nombre de “Retención ilegal de personas por parte de las Farc-ep” (en el que se incluyen delitos como el secuestro y la desaparición forzada, entre otros), los Araújo Rumié pidieron copia del expediente, de las actas y de las relatorías sobre las audiencias relacionadas, con el “fin de aportar a la verdad y de esa manera defender la libertad de Colombia”, expresaron en un comunicado.

(Lea también: ¿Qué tiene que hacer una víctima para participar de un caso de la JEP?)

“Las Farc que nunca han mostrado un arrepentimiento y que no han reparado a las víctimas, ahora pretenden desestimar y justificar un crimen tremendamente cruel como lo es el secuestro. Se burlan de las víctimas cuando justifican el crimen y se vuelven a burlar cuando lo desestiman. El secuestro es de una naturaleza denigrante y al ver esta actitud arrogante y hostil ante las víctimas, mis hermanos y yo tomamos la decisión de hacer parte del caso en la JEP”, expresó el congresista Fernando Araújo.

El descendiente del exsecuestrado añadió que si bien ni a él ni a su familia les gusta ser considerados como víctimas, comprenden la obligación que tienen con la nación. En ese sentido, se refirió a que la justicia tiene, además, el deber de garantizar la no repetición y por ello están dispuestos a rendir su visión de lo que pasó con su padre y de cómo lo vivieron.

(María F. Cabal busca reforma a la JEP en proceso de acreditación de víctimas)

“La justicia tiene la obligación de velar por la verdad, pero también de disuadir el crimen y garantizar la no repetición. La impunidad, por el contrario, produce este tipo de arrogancia y la impunidad también reproduce el crimen. Por eso, estamos prestos a ofrecer nuestra verdad, no con odio, pero sí exigiendo verdad, reparación, garantías de no repetición. Exigiendo justicia”, aseguró.

Sus palabras se dan luego de que las víctimas que aportaron su versión de los hechos a l caso 01 afirmaran que la extinta guerrilla (hoy convertida en partido político) no reconoce los vejámenes del secuestro. Si bien lo expuesto por los exguerrilleros sobre las retenciones ilegales que realizaron durante la guerra es apenas el primer paso en la búsqueda de la verdad en la JEP, las víctimas consideraron que en esas declaraciones los excombatientes quedaron preguntas sin responder que dejan por fuera un sinfín de detalles que contribuyen a la verdad. Además, resaltaron también la falta compasión con las víctimas de secuestro y de otros crímenes porque, según ellas, minimizaron la gravedad de los hechos cometidos.