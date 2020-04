“Hoy no tenemos la suficiente información para decir que se prolonga la cuarentena”: Duque

El jefe de Estado expresó que países como China pueden darse "el lujo" de aplicar una cuarentena de más de dos meses, pero que en el contexto latinoamericano y nacional es necesario preveer que las medidas de contención no generen más afectaciones que el propio virus.

En medio de la crisis del nuevo coronavirus (SARS- CoV- 2, según la jerga de los epidemiólogos o COVID-19, como se le conoce popularmente) el presidente Iván Duque ha estado emitiendo regularmente comunicaciones sobre cómo está evolucionando la contención del virus. En esa línea, este martes dio nuevas declaraciones a RCN Radio, sobre lo que está pasando.

Sobre extender la cuarentena

Justamente, a raíz de que Claudia López, alcaldesa de Bogotá, afirmó que las medidas de aislamiento preventivo obligatorio podrían extenderse hasta junio y que los colombianos deberían prepararse para estar en cuarentena hasta que esté disponible la vacuna, el primer mandatario salió a dar sus consideraciones, distintas a las de la alcaldesa.

Expresamente, Duque dijo que esa decisión la tomarán en los próximos días porque “a hoy no tenemos la suficiente información para decir que se prolonga la cuarentena”. Sin embargo, dejó la puerta abierta para esa opción. Manifestó que quizá “esta no será la única cuarentena”. En ese sentido, el presidente explicó varias cosas: primero, que una determinación de ese calado se aplicará solo sí se demuestra que es una medida eficaz para aplanar la curva de propagación del virus, es decir, de reducir bastante el grado de contagio.

Segundo, reiteró que su gobierno sabe que después del 13 de abril (día que se tiene previsto, por ahora, levantar la cuarentena), la vida no volverá inmediatamente a la normalidad, sino que los colombianos deberán ser más rigurosos con las normas de distanciamiento social y por eso, seguramente, las reuniones en bares y discotecas estarán aún limitadas, dijo. En esa línea, la etapa de contención está siendo validada por los epidemiólogos y virólogos, y para ralentizar la expansión del virus está aplicando una estrategia “acordeón”: “Lo que se debe ir haciendo son liberaciones graduales e inteligentes. Si vemos que aumenta el contagio, entonces apretamos un poquito (las medidas de aislamiento)”.

Con eso claro, lo que sí sostuvo es que los adultos mayores (que son la población con más riesgo de mortalidad) continuarán en cuarentena hasta el 30 de mayo, y el 20 de abril el Gobierno anunciará si los jóvenes y niños vuelven respectivamente a clases presenciales o se alarga la estadía en casa.

Duque manifestó que si bien están revisando las estrategias que aplican países en Asia, el contexto en esa parte del mundo es diferente. “Usted ve lugares en China en los que hicieron cierres masivos por más de dos meses. China es un país que se puede dar ese tipo de lujos. En Europa los han prolongado también porque llegaron tarde a (tomar) muchas medidas. Algunos estados de Estados Unidos han decretado cuarentena. Si vemos Latinoamérica, Colombia ha estado en una proporción menor en términos de muerte y de contagios”, dijo.

En ese sentido, repitió lo que pareciera ser una consigna: “Hay países ricos que se pueden dar muchos lujos. Y hay países que hemos decidido enfrentar esto de cara a lo social”, palabras que pronunció para respaldar los últimos pronunciamientos en materia económica como el envío de ayuda alimentaria a sectores vulnerables, la entrega de una cuota de alrededor de 160.000 pesos a cerca de tres millones de colombianos que viven del comercio informal, y la devolución del IVA también a personas con situaciones de vida más precaria.

Sobre las moras en los arriendos

Ahora, respecto a qué hacer con los ciudadanos que no pueden pagar su arriendo en estas situaciones, el presidente no afirmó que su administración vaya a tomar las riendas de la protección a arrendadores. Dijo que si bien estarán vigilantes a que no echen a la calle a los morosos, pide solidaridad por parte de los arrendatarios.

“El mensaje es que ante esta coyuntura no se van a permitir lanzamientos de manera abrupta porque no queremos que los echen a la calle. (Pero), el esfuerzo no es que ‘papá gobierno’ venga y le pague a todo el mundo los arriendos, sino que haya un gran nivel de tolerancia de los arrendatarios”, argumentó.

Sobre los migrantes venezolanos y los colombianos en el exterior

En estos dos puntos el presidente no fue muy claro en relación con la política de atención a la población migrante y el regreso de los nacionales que se encuentran varados en algún lugar del mundo, mientras varias naciones tienen cerradas sus fronteras por el nuevo coronavirus.

Sobre los millones de venezolanos que habitan el territorio colombiano, el primer mandatario hizo referencia a que su gobierno está trabajando para amparar también a ese sector, sin embargo “la reacción de los donantes internacionales no ha sido totalmente contundente”, afirmó. Por ahora, aseguró que en conjunto con alcaldes y gobernadores, están articulando una “red de protección social” para atender a las familias y coordinar entrega de alimentos. “muchos esperan ayudas inmediatas, pero hay que decirles que tengan paciencia”, comentó.

Y en cuanto a los a los colombianos que aún no ingresan al país, Duque afirmó que se ha tratado de habilitar ayuda a través de los consulados, y que están adaptando “una política que permita el regreso, pasada la cuarentena. Lo estamos evaluando con otros países. Fuimos un país, comparado con otros, que logró extender los vuelos para nuestros nacionales. Pero ahora estamos en la cuarentena”, recalcó. Asimismo, contó que es una tarea compleja llevar un conteo de los colombianos en el exterior que están infectados con el nuevo coronavirus.

Sobre el plan de Estados Unidos de conformar un gobierno de transición para Venezuela

En medio de las miles de noticias que circulan sobre el nuevo coronavirus, el mundo amaneció con una actualización sobre la relación entre el país norteamericano y Venezuela: la administración de Donald Trump estaría dispuesta a levantar las sanciones al país latinoamericano, si se logra conformar un gobierno de transición, del que no hagan parte Nicolás Maduro ni Juan Guaidó.

El plan se denomina “Marco Democrático para Venezuela” y fue presentado este martes por Mike Pompeo, secretario de Estado. Con el anuncio, quedó la duda de cuál era la posición del presidente Iván Duque, dado que Colombia ha reconocido a Guaidó como el presidente interino de Venezuela y con dicho plan estadounidense básicamente que se anula su figura de la transición de un régimen dictatorial al intento por alcanzar la democracia.

Sobre ello, Duque expresó que si bien reconocen a Guaido, como lo han hecho otros 57 países, “cualquier mecanismo para el fin de usurpación será revisado. En ese momento haremos una valoración de las circunstancias políticas”. Se refirió a que Colombia ha acompañando las decisiones que, justamente, lleven a un gobierno de transición, y que den paso a llamar a elecciones libres con amplia convocatoria, y que se genere un plan económico para Venezuela.

“Es importante ver hoy cuál será ese planteamiento oficial”, dijo, dado que apenas se anunció el plan, pero para tomar una posición pide primero conocerlo en su totalidad para ver sus implicaciones. Sin embargo, arguyó que la conformación de un gobierno transicional lo veía como “una consecuencia natural, obvia, secuencial que se venía trabajando tiempo atrás. Hemos defendido esas premisas”.

Sobre los comentarios de otros dirigentes políticos sobre su gestión frente al coronavirus

Casi que todos los actores y dirigentes políticos han hecho comentarios, críticas y recomendaciones sobre las acciones que ha tomado el Gobierno para contener y mitigar el virus. Durante la entrevista con RCN Radio, el primer mandatario hizo mención a las palabras del expresidente Andrés Pastrana, quien considera que haber cerrado las fronteras fue un error. Sobre esto, Duque mencionó que ha tenido ocasión de hablar con Pastrana y entre ambos no hay ninguna discusión, que reconoce la voluntad del exmandatario de aportar ideas frente a la crisis. Si bien es así, explicó que cerró la frontera y el país decidió trabajar con la Organización Panamericana de la Salud y trabajar en los puntos fronterizos.

En ese sentido, contó que había sostenido conversaciones con Gustavo Petro, a quien le agradeció por respaldar sus medidas, y con Sergio Fajardo, con quien sostuvo una charla constructiva, pero dijo que prefería no entrar en anécdotas, pues lo importante era el mensaje de unión que estaban mandando al país.

“Cuando uno ve a otros sectores políticos (apoyar), incluso de la oposición, eso habla de un país y de que no hay espacio para la pequeña política. Se ha sentido una urgencia de entender que no hay razones para cabalgar en competencias políticas. Yo no estoy aspirando a la reelección, sino que quiero que el Estado tenga capacidad de respuesta, quiero salvar vidas”, puntualizó.

Sin embargo, sí agradeció a Lidio García y Carlos Cuenca, presidentes del Senado y Cámara, respectivamente, por estar en “servicio total de la ciudadanía”, como también manifestó que sentía gratitud con los presidentes de las altas cortes y los organismos de control encabezados por el fiscal general Francisco Barbosa, el procurador Fernando Carrillo y el contrarlo Carlos Felipe Córdoba.