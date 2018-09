Iglesia quisiera que mesa de diálogos con Eln se dé en Colombia: alto comisionado para la Paz

-Redacción Política

Miguel Ceballos, alto comisionado de Paz de la Presidencia de la República, reveló ante los micrófonos de Blu Radio que recibió de parte de la Iglesia Católica el deseo que la mesa de diálogos con el Eln, hasta ahora en pausa, sea trasladada al interior del país, en vez de reanudarse en naciones “lejanas”.

“Percibí en los obispos que hacen parte de la Comisión de Paz de la Iglesia una cosa bien interesante, y es que sienten que este proceso debe solucionarse acá, no tanto en negociaciones en países lejanos. Aunque no fue de manera oficial, eso es positivo”, dijo Ceballos, quien lleva adelantando junto al presidente Iván Duque una evaluación del proceso de paz llevado a cabo entre el antiguo gobierno y el grupo armado para definir si se continúan o no las negociaciones, cuyo sexto ciclo culminó el pasado 1 de agosto.

Según él, además de la Iglesia Católica, las agencias de las Naciones Unidas y los países garantes del proceso han acompañado esta valoración. Fueron 30 días los que el primer mandatario le dio a su equipo para tomar una decisión, por lo que se espera que para el 7 de septiembre se establezca la posición del Gobierno frente a los diálogos. “Todos nos han dado sus perspectivas y también sería muy bueno que el propio Eln evalúe su proceso para conocer qué es lo que ellos opinan”, comentó el alto comisionado para la Paz.

Además, reiteró, tal y como lo hizo Iván Duque esta semana ante el presidente de España, Pedro Sánchez al decir que “no negocia secuestros”, que, para considerar la reanudación de la mesa, espera que el grupo armado libere a las personas que tiene actualmente secuestradas. “Esa sería una expresión clara, inequívoca de voluntad de paz”, señaló en el medio mencionado.

“He estado teniendo conversaciones muy iniciales con Pablo Beltrán sobre temas humanitarios. La idea es que haya una interlocución porque, mientras haya diálogo, hay posibilidades de encontrar soluciones”, concluyó Ceballos.

Para él, su oficina tiene “‘mucho chicharrón’, que no solo viene del gobierno anterior sino de años atrás”. Según manifestó, en este momento, sus prioridades están en los dos temas heredados de la era Santos: la implementación del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla y hoy partido político FARC y el abierto proceso de paz con el Eln.

“Sin embargo, la paz, además de estos acuerdos, es la construcción de una sociedad en la que se respete la ley como algo que se asume desde la ciudadanía”, puntualizó.