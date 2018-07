Imelda Daza considera volver al exilio ante ola de violencia contra líderes sociales

Redacción Política

Imelda Daza tuvo que dejar el país en 1988, presionada por las constantes amenazas recibidas debido a pertenecer al partido Unión Patriótica, resultante de la reintegración política de varios sectores guerrilleros. En 2015, volvió a Colombia esperanzada por el avance del proceso de paz con las entonces Farc, y a finales de 2016 llegó a la Cámara como representante de Voces de Paz y Reconciliación. Sin embargo, hoy, 30 años después de su exilio, está pensando nuevamente en abandonar el país.

Para ella, los asesinatos sistemáticos a líderes sociales que se han presentado en Colombia desde que se firmó el Acuerdo en La Habana —solo esta semana van cinco— es similar el exterminio de la colectividad a la que perteneció, cuyos dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 3500 de sus militantes fueron víctimas.

“Yo creo que, como bien se dice, los pueblos que no conocen su historia tienden a repetirla. El país no asimiló, no entendió y no se informó nunca de manera suficiente sobre el genocidio político que se cometió contra la Unión Patriótica”, comentó en entrevista con W Radio. “Regresé convencida de que este proceso de paz era irreversible, confiada en que el país y el apoyo internacional eran conscientes de la necesidad de construir paz. Hoy siento los mismos miedos de aquel entonces y hoy me veo obligada a pensar en el retorno al exilio”, expresó.

Para la excandidata vicepresidencial, quien fue la fórmula de Rodrigo Londoño, “era impensable que el país llegara a esto, pero así estamos. Hoy, como entonces, el asesinato de líderes populares se está dando de manera graneada. Uno aquí, uno en la costa, otro en los llanos. Uno en Putumayo, otro en la Guajira, luego en Norte de Santander. Es el mismo esquema, son los mismos autores. La persona que dispara es lo de menos, lo de más son los autores intelectuales”.

De acuerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de este año, han sido asesinados 311 líderes y lideresas en el país. Solo esta semana fueron víctimas de homicidios Luis Barrios, en Atlántico, Santa Felicinda Santamaría, en Chocó, Margarita Estupiñán, en Nariño, Ana María Cortés, en Antioquia y se presume Ancízar Cifuentes, en Tolima, aunque aún no hay claridad sobre este último hecho.

“En este país se cree que democracia es unanimismo, uniformismo, que hay democracia si todos pensamos igual. No se entiende que la democracia es pluralidad, diversidad de pensamiento y de propuestas políticas, y que eso es enriquecedor para todos”, concluyó Daza.

