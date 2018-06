Iván Duque le agradece a César Gaviria su apoyo en las elecciones

-Redacción Política

El presidente electo Iván Duque Márquez visitó este viernes al expresidente César Gaviria, presidente del partido Liberal, para agradecer su apoyo en la segunda vuelta de las presidenciales.

“Venimos a extenderle nuestra gratitud al expresidente Gaviria, a darle nuestra gratitud también al partido Liberal, que nos apoyó en la elección, a las bases liberales, a la dirigencia juvenil. Creo que seguiremos conversando para fortalecer nuestra democracia”, señaló Duque en un video divulgado.

Por su parte, Gaviria se mostró satisfecho por la oportunidad de saludar a Duque luego de que saliera ganador en las elecciones del pasado domingo. “Yo veo él, realmente, toda la intención de enfrentar muchos problemas de la sociedad colombiana que se han eludido y evitado por décadas”, anotó Gaviria.

Este sería el primer encuentro, al menos público, de Gaviria con Duque, luego de que el primero anunciara la adhesión de su partido a la candidatura uribista, un hecho que fue fuertemente cuestionado por la opinión pública, si se tiene en cuenta que el candidato liberal en la primera vuelta fue Humberto de la Calle, uno de los constructores del acuerdo de paz al que hoy el uribismo pretende hacer modificaciones.

De hecho, la decisión no le cayó bien a De la Calle, quien se decidió por votar en blanco en la segunda vuelta. “El partido ha tomado otro camino. Es una decisión que no me compromete. Además, no es una sorpresa alguna para ese partido. Siempre sostuve que las posturas del Centro Democrático frente a la paz eran incompatibles con mis ideas”, escribió el excandidato presidencial el pasado 31 de mayo.