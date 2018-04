Iván Duque niega vínculos con JJ Rendón

Redacción Política

El candidato aseguró que no conoce al "rey de la propaganda negra" y que los planes que este tiene en contra de Gustavo Petro no hacen parte de su campaña electoral.

Iván Duque aseguró que no sostiene ninguna relación con “el rey de la propaganda negra”, J.J. Rendón, luego de que este afirmara en una entrevista con el periodista peruano Jaime Bayly que estaría participando en la contienda electoral colombiana con su mirada puesta en atacar a las campañas de izquierda.

Las declaraciones de Rendón iniciaron una serie de rumores sobre posibles vínculos con el candidato uribista, quien se ha posicionado como el rostro de la derecha en la carrera a la Presidencia. Ante ellos, el aspirante manifestó que “al señor J.J. Rendón, primero, no lo conozco. No lo he conocido nunca y no está asesorando nuestra campaña”.

“Yo no sé el doctor J.J. Rendón qué haga o qué no haga. Nosotros estamos trabajando una campaña pedagógica, alegre y apelando a la esperanza, no necesita caer en la política del odio”, concluyó Duque.

Por su parte, Rendón, quien se ha visto envuelto en varios escándalos por sus intermediaciones en las campañas de políticos en Colombia, sostuvo que hará todo lo posible por debilitar al candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro. “Me ocupé de Piedad Córdoba, me ocupé de la Farc, me estoy ocupando de Petro por mi cuenta”, indicó.

Además, agregó en la entrevista, si Iván Duque no gana en la primera vuelta presidencial “se le va a complicar en la segunda porque hay alianzas”, pues considera que es posible que Petro gane en las urnas el 17 de junio.