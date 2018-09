Iván Duque retomaría aspersiones con glifosato

-Redacción Política

No obstante, el primer mandatario aclaró que se cumpliría con los lineamientos que ha dado la Corte Constitucional para avalar el uso del herbicida.

El presidente de la República, Iván Duque, anunció este miércoles que no tiene descartada la posibilidad de regresar a la aspersión con glifosato para erradicar los cultivos ilícitos en Colombia. No obstante, el primer mandatario aclaró que, de tomar esta decisión, lo haría en cumplimiento de los lineamientos que dio la Corte Constitucional en abril de 2017, principalmente, el de no usar el herbicida de manera aérea por los riesgos que para la salud tiene este herbicida.

“La fumigación se puede dar si se cumplen unos protocolos. En la política integral que queremos en la lucha contra los cultivos ilícitos es que esos protocolos se vean reflejados de tal manera que cualquier acción esté soportada en los lineamientos de la Corte”, dijo el primer mandatario. El alto tribunal, en un fallo de tutela, recordó que el glifosato tiene efectos cancerígenos, por lo que recomendó en ese entonces al gobierno buscar alternativas para fumigar.

Dentro de ese llamado al Ejecutivo, la Corte también planteó la posibilidad de buscar otras sustancias no tóxicas o realizar las aspersiones con el mismo herbicida, pero bajo estrictos controles “y minimizando los potenciales efectos negativos que esta pueda llegar a tener en las comunidades étnicas”. En la misma decisión judicial, la Corte prohibió asperjar, de manera aérea y con glifosato, parques naturales y zonas de reserva campesinas e indígenas.

Le puede interesar: “Algunos actúan movidos por la animadversión personal”: Yesid Reyes

Según el exministro de Justicia, Yesid Reyes, en una entrevista reciente con este diario, las zonas en donde mayor concentración de coca sembrada son, precisamente, los parques naturales, zonas de reserva campesina o áreas protegidas en donde no se puede fumigar. Justamente, el anuncio del primer mandatario se da luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestara su preocupación alrededor de la alarmante cifra de hectáreas sembradas con ilícitos en Colombia.

Lea también: Duque se reúne con funcionarios norteamericanos para hablar sobre lucha antidrogas

Precisamente, Duque se refirió a lo dicho por su homólogo norteamericano, y recordó que en horas de la tarde de este martes sostuvo un encuentro con altos funcionarios del gobierno de ese país, entre ellos James Carrol, subdirector de Política Nacional de Control de Drogas, ONDCP, quien, según dijo, anunció su confianza alrededor de las políticas que quiere implementar Duque en la lucha antidrogas. “Lo que ayer hablamos es que tenemos una herencia preocupante de cultivos ilícitos (…) y me gustó el respaldo que estamos recibiendo a nuestra agenda integral”, dijo Duque.

El jefe de Estado puntualizó diciendo que la meta, aunque ambiciosa, es la de reducir a 150.000 el número de hectáreas sembradas con cultivos considerados de uso ilícito en los próximos cuatro años, tras recordar que las cifras oficiales apuntan a que hoy Colombia está por las 300.000 hectáreas. “Además, vamos a trabajar con el Ministerio de Salud para mejorar la atención a la persona con problemas de drogadicción”, dijo. El decreto para reglamentar el artículo 140 del Código de Policía estará listo en los próximos días.

También le puede interesar: "Decomisar la dosis mínima: ¿Populismo o necesidad?"