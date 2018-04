Iván Duque se viste de canciller: así marcha su estrategia internacional

-Lorena Arboleda Zárate / @LorenaArboleda8

Las relaciones internacionales de un gobierno -sin duda, el campo en el que es experto el presidente Juan Manuel Santos-, son un pilar fundamental para cualquier jefe de Estado. La legitimad que otros países otorgan a un mandato, especialmente recién electo, reviste de una importancia fundamental y, más aún, para construir nuevos lazos a futuro. Algunos, por ejemplo, no cuentan con este privilegio como Venezuela en donde, pese a que próximamente se llevarán a cabo elecciones presidenciales, varios presidentes de la región han dicho que no reconocerán los resultados de un proceso convocado por Nicolás Maduro. Para muchos, un presidente opresor y no garantista de la democracia en su país.

Por eso, entre más se aproxime un proceso electoral no sólo importa la receptividad con la que los candidatos cuentan dentro de sus propios países. Recibir ‘el guiño’ de personalidades de sus vecinos sí que importa porque, directa o indirectamente, la opinión de ellos podrá influir en los resultados de los comicios y más aún cuando los votos que se recolectan en el exterior pueden resultar definitivos para el triunfo. Es el caso de Colombia en donde, a un mes de las elecciones presidenciales, algunos aspirantes hacen sus apuestas por fuera para ir trabajando en lo que sería su eventual gobierno en caso de ganar el próximo 27 de mayo, o el 17 de junio si hay segunda vuelta.

Iván Duque, candidato del Centro Democrático está haciendo lo propio y pareciera ser el único que anda de gira por el exterior, concediendo entrevistas a medios internacionales, reuniéndose con figuras importantes para la literatura y, más aún, con presidentes de países de América Latina. Este jueves, Duque llegó a la ciudad de Buenos Aires (Argentina), a donde fue invitado para participar en el Seminario Internacional de la Fundación Libertad de ese país, para conmemorar su aniversario número 30.

Allí, aprovechó para reunirse con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, recién electo -y quien ya había ejercido ese cargo en su país-, con quien, según dijo, “compartimos nuestra visión para Colombia y el futuro de la democracia en América Latina”, dijo el candidato uribista a través de su cuenta de Twitter. No obstante, más allá del encuentro en el que también participó su fórmula vicepresidencial Marta Lucía Ramírez, el mensaje que lanza Duque tiene mucho de fondo. Este año, la región se ha venido enfrentando a un importante número de procesos electorales que, sin duda, podrían modificar el mapa ideológico de los países del continente.

En Chile, nuevamente se impuso la derecha al elegir a Piñera como el sucesor de la saliente Michelle Bachelet, con tendencia de izquierda. Más aún, Piñera supera en imagen favorable a Bachelet y, antes de posesionarse, dicho favoritismo registraba el 50%. Pero Duque, estratégicamente, también aprovecha su visita para lanzar un mensaje de respaldo al presidente argentino, Mauricio Macri, de su corriente ideológica y fiel aliado del primer mandatario chileno. Pero no son los únicos ‘nuevos amigos’ del aspirante a la Casa de Nariño.

Esta semana, en plena Feria del Libro de Bogotá, se le vio muy cercano al Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa. El escritor dijo en entrevista con el programa Pregunta Yamid, de CM& que “¿Qué haría si yo fuera colombiano? Sé muy bien por quién votaría en estas elecciones. Claramente, no votaría por el señor Petro y probablemente votaría por el señor Duque. El populismo sí es un peligro que puede causar verdaderos estragos”, dijo Vargas Llosa. Duque se encontró con el escritor en Buenos Aires.

Y también habló con el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien huyó de Venezuela por cuenta de la persecución del régimen de Nicolás Maduro a los sectores opositores a su gobierno. “Iván Duque, un joven de 41 años, un estadista que va a lograr iniciar ese proceso de reconciliación de todos los pueblos latinoamericanos”, dijo Ledezma en un video que hizo público a través de su cuenta de Twitter, con el candidato, En respuesta, el excongresista del Centro Democrático envió un mensaje al vecino país, tras afirmar que “la causa de ustedes es la causa de todos y vamos a trabajar por la defensa de la democracia para que ustedes puedan volver a gozar de sus libertades”.

El expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga; el excandidato a la Presidencia de Ecuador, Guillermo Lasso; y el candidato a la Presidencia de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou también participaron al lado de Duque en el conversatorio.

Elecciones regionales

Este año, ya se llevaron a cabo elecciones en Costa Rica, en donde ganó el oficialista Carlos Alvarado, un triunfo inesperado teniendo en cuenta que no era el favorito de los electores, según las encuestas. Se trata de un candidato afín con la corriente de centroderecha que modificó el perfil del saliente Luis Guillermo Solís.

Paraguay, por su parte, tuvo un resultado desde la otra orilla en donde resultó triunfador Mario Abdo Benítez, quien tiene un estrecho vínculo con el dictador paraguayo, Alfredo Stroessner, (1954 y 1989). Su padre fue secretario privado de Stroessner y procesado por enriquecimiento ilícito.

México está próximo a celebrar un proceso electoral en donde repunta el izquierdista Andrés Manuel López Obrador. El estratega político venezolano, JJ Rendón ha dicho abiertamente que se encargará de que ‘AMLO’ -como le dicen al candidato- no se haga al triunfo y que evitará a toda costa que la izquierda se imponga en América Latina. De hecho, Rendón afirma que se encargó de que en Colombia la excandidata Piedad Córdoba renunciara a su aspiración y que hará lo mismo con Gustavo Petro. Dice que su candidato es Duque.

En Brasil, el mapa político se movió en contra del expresidente y candidato Luiz Inácio Lula a quien, pese a ser el que encabezaba la intención de voto, una decisión judicial le perjudicó su futuro electoral. Lula Da Silva es símbolo de la izquierda latinoamericana de las últimas décadas.

Y Venezuela, finalmente, en donde el éxodo de los ciudadanos de ese país hacia otros lugares de la región ha evidenciado que no existen las garantías para llevar a cabo unas elecciones tranquilas y transparentes. Muchos gobiernos han dicho que no reconocerán los resultados de esos comicios, incluido el del presidente Santos y todos los candidatos coinciden en esa postura.