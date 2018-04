"Iván Márquez" no ocupará su curul en el senado el próximo 20 de julio

-Redacción Política

“¿Cómo hago yo para ir el 20 de julio a ejercer como senador, como una derivación del acuerdo de La Habana (…) y que me vayan a decir que yo soy un narcotraficante? Yo no estoy para esas cosas, necesitamos respeto, prefiero dejar esa joda allá”, fueron las declaraciones del exguerrillero.

La captura de “Jesús Santrich” ha desencadenado en el momento más crítico de los acuerdos de paz firmados en La Habana. Tanto así, que el asesor político de la FARC, “Iván Márquez”, aseguró en una entrevista para el noticiero CM& que, de no producirse la liberación de su camarada, no ocupará su curul en el Senado.

“¿Cómo hago yo para ir el 20 de julio a ejercer como senador, como una derivación del acuerdo de La Habana (…) y que me vayan a decir que yo soy un narcotraficante? Yo no estoy para esas cosas, necesitamos respeto, prefiero dejar esa joda allá”, fueron las declaraciones del exguerrillero. (Lea también: Las advertencias de Duque y Vargas Lleras a 'El Paisa' e 'Iván Márquez')

El exnegociador de la guerrilla en los diálogos de paz manifestó que si la crisis del proceso continúa permanecerá en la vereda Miravalle, San Vicente del Caguán, donde se encuentra actualmente. “Yo me voy a quedar aquí el tiempo que sea necesario hasta cuando vea que realmente hay garantías, que esto va en serio, y si no decirles que no molesten, déjennos trabajar simplemente”.

Añadió que “es muy duro lo que estoy diciendo porque esto equivale a que fracasó el proceso de paz en Colombia”. (Le puede interesar: Farc dicen que captura de Santrich pone en riesgo el proceso de paz)

Por otro lado, “Márquez” afirmó que “El Paisa” no está pensando en regresar a la milicia, sino que sigue a la espera de que se produzca la pronta liberación de su camarada “Santrich”, pedido en extradición por los Estados Unidos por presuntos cargos de narcotráfico y quien actualmente se encuentra en la cárcel La Picota con un delicado estado de salud.

“Me gustaría seguir viendo a ‘El Paisa’ en esta situación y no en otras, no en la confrontación, porque él no está pensando en guerra, en disidencia. Él está pensando en que suelten a ‘Santrich’ y que se vengan con recursos para financiar los proyectos productivos porque esos no han llegado todavía, puro bla, bla, bla y nada”.

Y, en ese mismo sentido, insistió en la inocencia del excombatiente. “No sé a quién se le puede ocurrir, tiene que ser una mente enferma, que ‘Santrich’ esté involucrado en narcotráfico, no. Que tenía dispuestas 10 toneladas de cocaína ¿dónde? ¿Cómo? Que nos digan en qué parte. Que tenía una flota de aviones, ¿y dónde está la flota de aviones?”. (Noticia relacionada: “Nunca he pensado en someterme a una corte yanqui”: 'Jesús Santrich')

“Márquez” finalizó retomando el propósito de la negociación y dejación de armas por parte del grupo subversivo e hizo un llamado al Gobierno Nacional para salir de la delicada situación por la que atraviesan los acuerdos. “Realmente muchas cosas tienen que cambiar aquí. Nosotros quisiéramos de corazón que esto cambiara y que se nos permitiera incursionar en la política (…) Tal vez ahora valemos huevo porque no tenemos las armas, pero nuestro sueño fue hacer dejación de armas para participar en política”, añadió.

Según lo acordado en La Habana, la FARC tiene derecho a cinco curules en el Senado y cinco más en la Cámara de Representantes.

Jesús Santrich: ¿Qué posibilidad real hay de que lo extraditen? | Hagamos memoria | El Espectador