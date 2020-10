Iván Marulanda no se sometería a una eventual consulta interpartidista con Gustavo Petro

El senador y precandidato presidencial por los verdes aseguró que Petro es una persona que polariza y genera pelea, por lo que él busca ser una propuesta diferente para los colombianos, en caso de ser el aspirante único por su partido y entrar en un sondeo entre los movimientos alternativos.

Hace unos días, sorprendió que el senador Iván Marulanda se apartara del todo del movimiento Compromiso Ciudadano para entrar en carrera en su partido por la candidatura a la Presidencia. En ese entonces, le dijo a El Espectador que “no llega con vetos” ante una eventual consulta interpartidista por una aspiración única de los alternativos para 2022. Sin embargo, esa posición cambió en cuestión de semanas y ya descartó que él no se sondearía con Petro.

Lea: “Yo no llego con vetos”: Iván Marulanda sobre eventual coalición con Petro.

“Con toda sinceridad, no, porque Petro polariza, crea ambiente de pelea, es u hombre que genera miedo, reacción violenta en la palabra, tensión. Yo no quiero servirle más a la pelea en Colombia y también me parece que el país está requetefundido de las peleas”, dijo el senador en el programa de opinión Los mismos gatos.

Para él, lo importante es que la persona que represente la fuerza alternativa tenga la capacidad y la imagen de ser alguien conciliador, dispuesto al diálogo y muy central, en el buen sentido de la palabra. “Cuando hablamos de un centro, pienso yo, no es para pelear con los de la derecha o la izquierda”, insistió.

Con la salida de Marulanda de Compromiso Ciudadano, este tomó distancia de su amigo Sergio Fajardo, quien buscará nuevamente llegar a la Presidencia en 2022 y muy seguramente se acercará a la Alianza Verde para buscar coaval, pero, sobre este último punto, el mismo senador dijo que el exgobernador de Antioquia y la colectividad están “en caminos muy distintos y distantes”, dando a entender que en las próximas elecciones es muy probable que no haya un matrimonio entre verde y Compromiso.

Lea también: Iván Marulanda podría hacerle competencia a Sergio Fajardo en 2022

También, en su momento sobre la consulta con Petro, mostró una posición muy institucional de la Alianza Verde: “eso lo decidirá el partido en su momento, cuando llegue la hora de examinar ese escenario. Yo no me anticipo, no hay una decisión sobre eso. No hay vetos, ni exclusiones”, comentó a este diario.

Igualmente, antes de responder la pregunta del programa de opinión, manifestó que “no arranquemos peleando con vetos y arrinconando a la gente, no sabemos quiénes se van a presentar al final y con quiénes podríamos construir convergencia”. Sin embargo, al considerar la pregunta tan directa se sinceró y reveló su postura personal.