Jairo Mesa, nuevo superintendente de Notariado

-Redacción Política

El Presidente Juan Manuel Santos decidió, finalmente, nombrar como Superindetende de Notariado y Registro a Jairo Mesa, quien durante siete años acompañó al exsuperintendente, Jorge Enrique Vélez. Mesa es sin duda uno de los hombres más cercanos a Vélez y se desempeñó como director administrativo de tierras de la Superintendencia, pero más allá del cargo, este economista paisa se ha convertido en uno de los grandes conocedores de los instrumentos registrales en Colombia. Bajo su dirección funcionó una oficina élite, conocida como la casa de tierras, donde se procesaba toda la información sobre despojo de predios y se podía revisar, dato a dato, la historia de cualquier predio del país.

Mesa llega al cargo, luego de que se frustrara el nombramiento de Juana Yolanda Bazán Achury, de quien, tras una investigación de El Espectador, se encontró que tenía un enredo con terrenos baldíos. La historia es que Bazán, en los años 80, participó de la compra de un terreno de origen baldío que había sido adjudicado a un particular. Pocas horas después de realizar el negocio el mismo predio fue vendido por parte de la excongreista Bazán. (Leer: El baldío de la nueva superintendente de Notariado).

La publicación fue suficiente para que el nombramiento de la Bazán en la Superintendencia se detuviera, dejando la entidad en encargo, por unos días, en manos de Mesa. Luego se encargó al viceministro de justicia Carlos Medina como superintendente encargado. Y ahora, cual regalo de navidad, el presidente Santos definió nombrar a Mesa como superintendente en propiedad. A pesar de ser la mano derecha del hoy crítico presidente de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, y del anuncio de que el partido al salir de la Unidad Nacional perdería todas las cuotas dentro del Ejecutivo.

“Mesa no se queda como cuota de Cambio Radical, el Presidente le dio su respaldo por considerar que es el hombre que más sabe del tema de tierras en el país, y que sus conocimientos serán fundamentales en estos tiempos de posconflicto”, explicó una fuente del Palacio de Nariño. De esta manera la Superintendencia más grande del país, y la encargada de manera todos los aspectos técnicos del registro de tierras. Con un ingrediente adicional, el Gobierno trabaja para sacar adelante antes de que acabe su periodo la ley de tierras y el denominado catastro multipropósito que pondrá al día el mapa de la tierra en Colombia.

Jairo Alonso Mesa Guerra es economista industrial de la Universidad de Medellín, tiene especialización en gestión empresarial y un diplomado en evaluación de proyectos. Sus primeros pasos como profesional se dieron en el sector privado. En 2006 llegó al sector público como asesor del entonces ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias. En 2008 fue nombrado como subgerente de promoción, seguimiento y asuntos étnicos del Incoder. En este contexto, Mesa Guerra figura en un proceso de responsabilidad fiscal iniciado por la Contraloría por el caso de Agro Ingreso Seguro. Mesa figura entre las 12 personas a las que la entidad los responsabilizó de “gestión fiscal inoportuna e ineficaz por la pérdida de recursos”. (Leer: Contraloría imputa cargo de responsabilidad fiscal a Andrés Felipe Arias por AIS”. Sin embargo, el proceso no concluyó y no fue condenado. Al ser consultado por El Espectador sobre la investigación Mesa contestó: "Efectente a mi me vincularon a ese proceso pero también quedé absuelto de cualquier responsabilidad fiscal".