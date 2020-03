"Jamás ha pasado por mi mente comprar votos": Uribe sobre caso "Ñeñe" Hernández

Fotografía de Uribe junto al "Ñeñe" Hernández, al que se refiere como "mi presidente". El exmandatario pidió hoy que haya claridad de quiénes son los interlocutores en las grabaciones y dijo "que no ha vivido de la política, ni ha hecho negocios con ella o el Estado".

Fotografía de Uribe junto al "Ñeñe" Hernández, al que se refiere como "mi presidente". El exmandatario pidió hoy que haya claridad de quiénes son los interlocutores en las grabaciones y dijo "que no ha vivido de la política, ni ha hecho negocios con ella o el Estado". Tomada de Instagram.com/josehernandezaponte

En desarrollo de una rueda de prensa en Yopal (Casanare), el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático, se refirió al contenido de una interceptación telefónica realizada al fallecido empresario José Guillermo Ñeñe Hernández, en la que habla de la necesidad de que entren dineros “bajo la mesa” a favor de la campaña presidencial de Iván Duque.

En contexto: "Hay que buscar una plata para pasar bajo la mesa": la llamada del "Ñeñe" Hernández

En el informe que contiene la transcripción de la llamada, el interlocutor (de identidad desconocida) con el que habla el ganadero dice que "Iván" y "Uribe" los enviaron a Manaure, Uribía, Riohacha y Maicao, pues tenían que “ganar en La Guajira”.

Ante ello, el exmandatario reivindicó que el ejercicio político del presidente Duque ha sido transparente y negó que hubiese conocido a Hernández –investigado en su momento por nexos con el narcotráfico–, con quien figura en una foto divulgada por el empresario en sus redes sociales.

“Yo al señor no lo conocí, no fui amigo de él. Aparece en una foto conmigo, como hay con miles de colombianos que todavía se atreven a hacerlo en actos públicos”, aseguró Uribe, quien dijo que, por conocidos en Valledupar, fue informado de que Ñeñe era un ganadero.

“Me cuentan en Valledupar que hasta que se murió, siempre se habló de él como ganadero exitoso, nunca como narcotraficante. La acusación de narcotráfico se da después de su muerte”, agregó el congresista, quien dijo que, si hubo “inescrupulosos” abusando de su nombre o el del presidente para pedir dinero, así como para cometer crímenes y delitos durante el proceso electoral, debería saberlo el país.

Lea también: Fiscalía compulsará copias a raíz de interceptación al “Ñeñe” Hernández

En ese sentido, también elevó un llamado para que haya claridad de quiénes son los interlocutores en las grabaciones. El expresidente también dijo "que no ha vivido de la política, ni ha hecho negocios con ella o el Estado", revinvidicando que es un empresario. Defendió que a lo largo de su carrera política “jamás ha pasado por mi mente comprar votos”.

“He sido riguroso desde mi primera elección como concejal en 1974. Le he contado al país, en innumerables ocasiones, quiénes han sido los gerentes de mis campañas, personas de la más alta reputación, con dineros de origen transparente, todos declarados. He tenido el cuidado de tener magníficos gerentes, nunca he manejado dineros de las campañas”, precisó.

La interceptación telefónica realizada al empresario José Guillermo Ñeñe Hernández, fue efectuada en medio de las pesquisas por el homicidio de Oscar Rodríguez Pomar. El fiscal general Francisco Barbosa anunció que se compulsarán copias "a las autoridades pertinentes" para que se investigue ese contenido.

De acuerdo con Barbosa, bajo la anterior administración, el fiscal del caso decidió no compulsar copias al considerar que el contenido de la interceptación no ayudaba a esclarecer el crimen de Rodríguez, que fue asesinado al ser confundido con su padre, Carlos Rodríguez, a quien Hernández le debía cerca de $1.000 millones.

De acuerdo con las interceptaciones realizadas por la Dijín de la Policía, el interlocutor con el que habla Ñeñe tiene varias preocupaciones sobre el arduo trabajo que tendrían que realizar para las elecciones presidenciales, en las que fue de público conocimiento el apoyo de Hernández al entonces candidato Iván Duque.

La charla grabada es del 3 de junio de 2018 cuando los únicos comicios pendientes de realizarse eran la segunda vuelta presidencial que enfrentó al ahora presidente Duque y al candidato de izquierda Gustavo Petro. “Yo ayer le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas, hay que buscar una plata para pasar bajo la mesa para soltarla en los departamentos”, fue la respuesta de Hernández.

Su interlocutor dice que ya había conseguido 1.000 paquetes, haciendo referencia, según el analista de la Dijín, a millones de pesos, y que solo necesitaban que unos empresarios les ayudaran así: "Uno les da la lista, yo tengo una empresa que les da la plata y nadie va a saber". Hernández le responde: "En la pasada nos aprovechamos de la plata que se robaron de Vargas Lleras, de transporte y de cosas, en estas otras no la vamos a tener, usted se imagina dónde nos hubieran cogido esos ciento y pico de millones de pesos, qué hubiera pasado en el Valle".