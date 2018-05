“Jamás he cometido un delito en mi vida”: Iván Duque

El candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, dio fin a la polémica que ha despertado la carta que en la mañana del martes dio a conocer el dirigente del partido político FARC, Rodrigo Londoño, en la que invita al expresidente Álvaro Uribe a que acudan juntos a la Comisión de la Verdad. Duque, a quien Londoño conminó a la Fiscalía para que responda por sus supuestos vínculos con la multinacional brasileña Odebrecht, dijo que él no tiene nada que temer si es requerido por las autoridades judiciales.

“Lo que le puedo decir a él (‘Timochenko’) mirándolo a los ojos es que yo jamás en mi vida he cometido un crimen. Y estoy siempre dispuesto a ir a donde me llamen, porque como no tengo rabo de paja me puedo acercar a la candela”, dijo el aspirante uribista. No obstante, afirmó que no seguirá teniendo de interlocutor a un criminal, como tildó al exguerrillero de la desarmada organización Farc.

“En cambio sí le digo a él que si quiere seguirse burlando de los colombianos, que cuándo va a entregar toda la información del narcotráfico, que cuándo va a entregar la información de los niños reclutados, que cuándo va responder a la justicia, que cuándo va a cumplir las penas, que cuándo va a decir toda la verdad, que cuándo va a entregar su dinero para reparar a todas las víctimas”, dijo el excongresista del Centro Democrático.

Lo anterior, en respuesta a las acusaciones que hizo ‘Timochenko’ en su contra, al recordar el viaje que en 2014 hizo el entonces senador Duque con el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga a Brasil, para encontrarse con el publicista ‘Duda’ Mendoça. Y es que cuando estalló el escándalo de corrupción alrededor de la multinacional, el estratega político afirmó que a la campaña de Zuluaga habían entrado dineros provenientes de Odebrecht.

“Este país no aguanta más a los terroristas posando de prohombres, él (Rodrigo Londoño) necesita darle la cara a Colombia y cumplirle a la justicia antes de pontificar y hablar de la moral. Yo le puedo hablar al señor a los ojos y decirle que en mi vida he cometido un ilícito, en mi vida he cometido un delito en cambio él sí tiene un largo prontuario criminal que todavía no se lo ha aclarado a los colombianos. Por eso, lo espera la justicia”, concluyó Duque.