Jorge Robledo insiste en que no volverá al Senado

En medio de los rumores de que la Coalición de la Esperanza lo tenía como ficha para ser cabeza de lista al Congreso, el senador de Dignidad negó cualquier posibilidad de repetir curul.

Más que el comienzo del segundo período legislativo, el tema político de ahora ­–y el resto del año– son las elecciones de 2022. La prematura campaña presidencial ya mostó el tablero de cómo están las fuerzas que, en su mayoría, se irán a consultas para salir con un candidato o candidata única. Es el caso de la Coalición de la Esperanza, de la que hacen parte Sergio Fajardo, Ángela María Robledo, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Jorge Robledo, Juan Fernando Cristo y los verdes, que primero irían a un sondeo interno dentro del partido.

Sobre esa bolsa de nombres se ha estado rumorando que hay una intención de ofrecerle a Jorge Robledo, ahora senador de Dignidad, ser cabeza de lista al Senado, sin embargo, él ha dicho que su tiempo en el Congreso termina en 2022 y, bajo estas especulaciones, ha insistido que su deseo no es aspirar al Legislativo.

“Nadie me ha propuesto eso y si lo llegaran a hacer pues diría que no, porque yo creo que mi etapa en el Congreso concluyó”, dijo a Voces RCN. Y agregó que quienes están de cabeza en la coalición son personas que aspiran a la Presidencia y que estarían dispuestos y dispuestas a ir a una consulta.

Al mismo medio, complementó diciendo acerca de volver al Senado que “hace varios períodos he intentado salirme y no he podido y yo creo que eso es una etapa que está superada y le he prestado un servicio al país durante varios años y he hecho un esfuerzo en hacer lo mejor que puedo, pero en estos momentos en lo que estoy decidido es estar en una candidatura a la Presidencia”.

Desde enero de 2020, Robledo manifestó su deseo de aspirar a la Presidencia, cargo en el que ha puesto sus ojos desde antes de las elecciones de 2018, cuando también fue precandidato, pero terminó uniéndose a Sergio Fajardo.

