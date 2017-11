José Miguel Vivanco: “El ministro de Defensa está mal asesorado"

Así lo dijo el director para las Américas de Humans Right Watch, luego de que el ministro Luis Carlos Villegas desestimara el informe de la ONG en el que asegura que cinco militares candidatos para ascensos, tendrían conocimientos en casos de ejecuciones extrajudiciales.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Humans Right Watch, y Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Humans Right Watch, y Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa.

El reciente informe de Humans Right Watch en el que recomendaba no ascender a cinco militares por sus presuntos conocimientos en casos de ejecuciones extrajudiciales continúa generando debate. Después de que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, desestimara el documento de HRW y asegurara que los cinco militares “tienen unas hojas de vida listas para seguir al servicio en Colombia”, José Miguel Vivanco, el director para las Américas de la ONG, afirmó que “el ministro de Defensa está mal asesorado”.

A través de su cuenta en Twitter, Vivanco afirmó que “el ministro Villegas dice que nuestro informe sobre ascensos es el “mismo” que habíamos publicado antes. Esta muy mal asesorado. Lo desafío a mostrarme una publicación anterior de Humans Right Watch donde figure cualquiera de los 5 oficiales que objetamos ahora”. También aseguró que Villegas “oculta datos claves en las hojas de vida”, de los militares cuestionados por la ONG.



La polémica se desató luego de que Villegas, este miércoles, afirmara que cada año, Humans Right Watch saca un listado similar, pero que “no hay en esa lista quien tenga investigaciones penales. Los que estaban para ascenso y las tenían (investigaciones), no fueron considerados”. El ministro de Defensa también dijo que “la única fuente que le sirve al estado colombiano para establecer la transparencia de esos ascensos es la justicia colombiana. Ella es la que nos dice, a través de los jueces o de la Fiscalía, si hay investigaciones penales”.

(Lea aquí: El espaldarazo del Gobierno a los ascensos militares que rechazó HRW).

Los cinco oficiales que, según Humans Right Watch, tendrían conocimientos en casos de ejecuciones extrajudiciales (que en el país pasaron a conocerse como ‘falsos positivos’) en los seis primeros años del gobierno del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez son: el brigadier general Francisco Javier Cruz, y los coroneles Mauricio José Zabala Cardona, Miguel Eduardo David Bastidas, Óscar Reinaldo Rey Linares y Raúl Hernando Flórez Cuervo.

“Existen evidencias creíbles de que cuatro coroneles y un general del Ejército incluidos en esta lista de 22 candidatos a ascensos estarían vinculados a ejecuciones de “falsos positivos”. Estas ejecuciones de civiles inocentes fueron cometidas de manera sistemática entre 2002 y 2008 para incrementar el número de bajas durante el conflicto armado del país”, asegura el informe de HRW.