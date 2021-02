El alcalde de Medellín entuteló a la Alianza Verde para que se le protegieran los derechos políticos al concejal Daniel Duque, quien fue suspendido por el partido, por no seguir la ley de bancadas y hacerle oposición al primer mandatario.

Este lunes, el Juzgado 17 Civil Municipal de Medellín notificó al alcalde Daniel Quintero que la acción de tutela que presentó para buscar salvaguardar los derechos políticos del concejal Daniel Duque, quien fue suspendido por su partido por 30 días, fue negada por improcedente.

“Luego de analizar la presente acción de tutela, debe advertir esta dependencia judicial que la misma deviene en improcedente por falta de legitimación en la causa por activa y por no cumplir el requisito de subsidiariedad que debe caracterizar, tal como pasa a exponerse”, se lee en el fallo.

En otras palabras, el alcalde de Medellín no era la persona que debía interponer el recurso porque no era el afectado y tampoco cuenta con interés directo en el asunto. “No demostró la afectación de un interés directo y particular en el asunto, pues el derecho para cuya protección se interpone la presente acción no es un derecho fundamental propio del demandante, lo es de otra persona”, se lee como conclusión en el fallo. “Tampoco se demostró que el implicado se encuentre imposibilidad para acudir en su nombre en busca de la tutela”.

La jurisprudencia ha dictado que, para reclamar el restablecimiento de derechos, vía tutela, las personas activas para hacerlo son el perjudicado, un apoderado (abogado) o, en casos de incapacidad o imposibilidad, un agente oficioso que represente al afectado y explique los motivos por los cuales lo hace a nombre de este. Sobre esto hace énfasis la jueza que resolvió la tutela.

Y, en segundo lugar, el fallo señala que faltó acudir a otros mecanismos antes de la tutela para que esta fuera procedente. “El alcalde tiene otros medios de defensa, ante el Consejo Nacional Electoral, que es titular del ejercicio preferente en la competencia y procedimiento para imponer sanciones a partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, lo que impide al juez constitucional inmiscuirse en casos como el presente”.

El concejal Duque fue sancionado, en principio, durante 60 días, mientras el desarrollo de la investigación por una denuncia que interpuso el director de la seccional departamental de los verdes, Pedro Nairo Vergara, por supuesto incumplimiento a la declaratoria de la bancada como partido de coalición del alcalde Quintero.

La semana pasada, el Consejo de Control Ético se reunió para discutir el caso de Duque, del que varios congresistas pidieron levantar la medida cautelar. Sin embargo, el partido optó por reducir la suspensión a 30 días. La investigación en contra del concejal sigue en curso.