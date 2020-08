Justicia y recursos, compromisos de la Comisión de Paz con víctimas de Llano Verde

Las víctimas desean que este episodio sea recordado como la masacre del cañal.

Luego de que el presidente Iván Duque partiera hacia Nariño, el sábado, tras sostener una reunión con las familias de las víctimas de la masacre de Llano Verde, en Cali, la Comisión de Paz del Senado instaló una sesión en la que escucharon a los afectados por los cruentos hechos en los que fueron asesinados cinco menores de edad.

La primera parte del evento fue un acto simbólico en el que se reunieron elementos que pertenecían a las víctimas mientras, con el cantar de mujeres, se hicieron compromisos con las víctimas.

“Me comprometo con verdad, justicia y reparación para nuestros niños y nuestro pueblo”, dijo el senador Aléxánder López, del Polo Democrático. A su turno, el senador Roosvelt Rodríguez, del Partido de la U, dijo: “Mi compromiso es hacer todo lo que esté a mi alcance para que se esclarezcan los hechos”.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, señaló en la ceremonia que su compromiso sería honrar la memoria de los jóvenes asesinado y que desde su administración se hará “hasta lo imposible” para que la masacre no quede en impunidad.

“Me comprometo con el alma y el corazón, con las madres y padres que aquí están, de lo que la comunidad ha llamado y así se llamará para la historia, la masacre del cañal, a que caigan los autores materiales e intelectuales”, dijo el senador Roy Barreras.

El senador indígena Feliciano Valencia se comprometió a hacer gestiones para conseguir recursos “para que ese espacio de muerte se vuelva en un espacio de vida”. Eso, de hecho, es lo que han pedido las familias vecinas del cañaduzal en donde aparecieron los cuerpos de los menores, que se construya un colegio, un polideportivo o una sede del Sena en ese lugar.

La voz de las víctimas

En la sesión de la Comisión de Paz del Senado hablaron dos de los padres de los menores. “Más de uno viene como los gallinazos a querer sacar su tajada de ahí. Unos vienen porque les nace y lo hacen de corazón, pero han venido muchas personas a querer beneficiarse del dolor que sentimos en este momento”, dijo Ruby Cortés, madre Jairo Andrés Corté.

Agregó: “Y que caiga el que tenga que caer, que pagué el que tenga que pagar. Por el hecho de que somos personas vulnerables y negros, más de uno nos quiere pisotear y dejar el caso de nuestros niños atrás. No lo dejen en el olvido”.

También Álvaro José Caicedo, padre de Álvaro José Caicedo Silva. “Que esto no se quede en un problema de ciudad ni de departamento. Eran cinco niños que no eran delincuentes, no eran consumidores, eran niños del barrio. Pido que, como memoria de nuestros niños que están muertos, ustedes nos ayuden a encontrar la verdad y la justicia”.

Hasta Cali, luego de que el Ministerio de Defensa no pudo disponer de un vuelo para el transporte de los congresistas a esa ciudad, llegaron los senadores Roy Barreras, Roosevelt Rodríguez, Alexander López, John Milton Rodríguez, Feliciano Valencia y el representante Alberto Albán.