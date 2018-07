La carta que le envió Petro a “Iván Márquez” pidiéndole que se posesionara en el Congreso

En una sentida misiva, el excandidato presidencial y futuro senador le pidió al líder de la FARC un mes atrás “vencer sus miedos” y no renunciar a su curul. Aun así, el exguerrillero anunció este lunes que no se posesionará como senador.

Este lunes, “Iván Márquez”, líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), determinó no tomar posesión de su curul en el Senado el próximo viernes, 20 de julio, debido a “tres circunstancias insalvables”, como lo declaró a través de una misiva.

En ella, el excombatiente expresó desde Caquetá que la situación judicial de “Jesús Santrich”, las reformas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y una serie de “incumplimientos” a lo pactado en La Habana lo llevaron a tomar esta decisión, pero agradeció al excandidato presidencial Gustavo Petro por haberlo motivado a no renunciar a este cargo, resultante del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla.

El excandidato presidencial y futuro senador reveló en su cuenta de Twitter la carta con la que, un mes atrás, había tratado de convencer a “Iván Márquez”. “Sé las dudas que lo asaltan. Sé que perseverar en el camino de la Paz puede ser el sacrificio”, le dijo Petro al exinsurgente.

“Carlos Pizarro mostró cómo la lealtad con lo mejor de la sociedad, con su deseo de amor y convivencia, puede acabar con la propia vida. Pero la juventud colombiana merece todo nuestro esfuerzo. Su esperanza es invaluable porque es el camino posible de nuestro propio país”, argumentó.

El dirigente de la Colombia Humana le pidió "Iván Márquez" asumir su responsabilidad en el Congreso y “escuchar a la sociedad de la paz”. “Una fría curul lo espera. Se puede llenar de ideas, de palabras y de luchas alegres. No desdeñe esa curul que lo construyó su propio pueblo. Es su mandato. Nos debemos a la voluntad del pueblo y la voluntad del pueblo es defender la paz agredida”, manifestó.

A su vez, lo invitó a “brillar” y ejercer su liderazgo a través de ella, y no de los fusiles. “Si las fuerzas de la caverna ganaron y pretenden hundir a Colombia de nuevo en la violencia, invito a las Farc a no seguir sus pasos, a no regresas a las cavernas, a encender la luz. Los invito al camino de la construcción pacífica, siempre difícil pero hermoso”.

Aseguró que estará el 20 de julio, es decir, el próximo viernes, esperando verlo a él y a los líderes de la antigua guerrilla, hoy partido político, “listos para defender la paz” desde la legalidad. “Quiero que su presencia demuestre que la generación que hizo la guerra desde la rebeldía se entrega completa a la paz que desea la Colombia que amamos. Que los ojos que nos mirarán en décadas, hoy niños, lo miren a usted, ‘Iván Márquez’, como el hombre que venció sus propios miedos y les entregó una flor”, concluyó.

Sin embargo, a pesar de este mensaje, entregado el pasado 18 de junio, el líder de la FARC anunció que no se posesionará como senador debido a que, para él, “la paz de Colombia está atrapada en la redes de la traición, y no tanto porque no se haya materializado lo acordado —que requiere unos tiempos para su concreción —, sino por las modificaciones introducidas que desfiguraron el acuerdo".

Su silla en el Congreso será ocupada por el próximo en la lista cerrada de su colectividad, es decir, Israel Alberto Zuñiga Iriarte, conocido como “Benkos Biohó”.

Lea la carta completa:

