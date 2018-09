La débil gobernabilidad de Iván Duque en el Congreso

Redación Política

Definidas las posiciones de los partidos políticos con asiento en el Congreso frente al nuevo gobierno de Iván Duque, como lo obliga el Estatuto de Oposición, la pregunta ahora es si este quedó con la suficiente gobernabilidad en el Legislativo para sacar adelante sus propuestas. Y de acuerdo con como quedaron esas fuerzas, hay que decir que, si bien aseguró mayorías en el Senado, estas son, al menos por ahora, muy precarias y podría tener dificultades para pasar ciertas iniciativas, como por ejemplo, las anunciadas reformas tributaria y pensional.

Ya se declararon “partidos de gobierno”, el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido de la U, el MIRA, Colombia Justa Libres y la Alianza Social Independiente (ASI). En oposición están la Alianza Verde, el Polo Democrático, los Decentes, Mais y el partido FARC. Y como independientes se proclamaron el Partido Liberal y Cambio Radical. Falta por definir el partido de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). En total, de los 106 senadores, máximo 54 estarán con el gobierno Duque. A su vez, en la Cámara de Representantes, donde existen otros movimientos minoritarios, los apoyos no son la mayoría.

Una gobernabilidad débil, dicen algunos, que puede resquebrajarse aun más con los cuestionamientos y las versiones que hoy circulan, en torno a que el gobierno Duque le habría ofrecido “mermelada” a varios congresistas de la U para atraerlos a su lado. Eso fue lo que denunció el senador Armando Benedetti, hablando de una reunión entre Jaime Amín, alto consejero presidencial para la política, con 15 parlamentarios de la colectividad.

“El gobierno de Iván Duque lleva casi un mes diciendo que está haciendo historia porque no ha dado mermelada, pero hoy en la Casa la Sociedad Económica, con más de 15 congresistas, se acabó el cuento de hadas cuando crearon expectativas de futura mermelada y mantuvieron la que hay”, escribió Benedetti en Internet. Según indicó, hay congresistas que tiene “cosas regionales”, dando a entender que manejan entidades como el Sena, y la promesa fue mantenerles esas posiciones.

En respuesta, Amín negó que se hubiese hecho ese tipo de “negociación” para ganarse el apoyo de la U, aunque reconoció que durante las últimas semanas ha sostenido reuniones con diferentes representantes de las bancadas en el Congreso, pues su misión es mantener una “interlocución permanente, fluida, respetuosa, con todas”. Y frente a la decisión del Partido de la U de unirse a la coalición de gobierno, enfatizó: “Nosotros respetamos y valoramos mucho esa decisión, que se tomó de manera autónoma”.

Lea más: Al Gobierno no le preocupa la conformación de las mayorías en el Congreso.

Mientras tanto, por los lados del Partido Liberal, su director, el expresidente César Gaviria, manifestó ayer que nunca fueron invitados a hacer parte del gobierno Duque y de ahí la postura de declararse en independencia, con la intención de apoyar lo que consideren bueno y rechazar lo que crean que es perjudicial para el país. “No es que nos sintamos maltratados, pero es que a nosotros no nos han invitado a ser de la coalición de gobierno. Es muy difícil declararse de una coalición cuando a uno no lo han invitado. Nosotros no nos podemos sumar a una cosa que no sabemos en qué consiste”, dijo el exmandatario.

Palabras que también tuvieron réplica, esta vez por parte de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien desmintió a Gaviria asegurando que el mismo presidente Iván Duque se lo dijo y que ella se reunió recientemente con la bancada liberal de Senado y Cámara, donde les dijo que el Gobierno tenía interés de que estuvieran en la coalición. “Obviamente, entre la autonomía de cada partido, ellos tomaron una decisión diferente que respetamos”. Expresó Gutiérrez.