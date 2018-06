La dura carta de renuncia de Camilo Enciso al Partido de la U

* Redacción Política

"Tras la entrega inescrupulosa de avales del Partido de la U a representantes de clanes políticos gravemente manchados por la corrupción durante las elecciones al Congreso de 2018; del silencio cómplice del Partido frente a los graves actos de corrupción con los que se han visto comprometidos muchos de sus miembros; y de la estruendosa derrota sufrida en las elecciones parlamentarias, explicable por el desprecio que la ciudadanía siente por lo que el Partido representa, sólo faltaba verlo capitular ante el uribismo, la principal fuerza de oposición a la paz estable y duradera de Colombia".

Así inicia la carta de renuncia que este 6 de junio presentó a la colectividad el exsecretario de Transparencia de la Presidencia de la República entre agosto de 2014 y marzo de 2017, Camilo Enciso, dejando claro su rechazo a la decisión de los directivas de la U de dejar en libertad a sus militantes de cara a la segunda vuelta presidencial, a surtirse entre los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro el próximo 17 de junio.

"La decisión de ‘dejar en libertad’ a los miembros del Partido para apoyar al candidato de su preferencia es una maniobra torticera para que su bancada y las clientelas que la acompañan, con contadas excepciones, pasen a entregarse serviles, sin vergüenza, al más seguro vencedor. Qué triste espectáculo observar a esta camarilla de esclavos de la burocracia y el presupuesto del Estado renunciar a lo que, con perfidia, decían defender como sus valores más caros: la libertad, la igualdad y la búsqueda de la paz. Más triste aún ver a los otrora voceros de la paz, inclinando la frente ante el nuevo amo", agrega la misiva.

Para Enciso, "los valores como el honor y el decoro en la derrota no existen para estos pequeños hombres. Grandes intrigadores en la contienda electoral; diminutos e infames políticos en el libro de la historia. Esta gente rapaz solo conoce de alianzas familiares, puestos y contratos. Estos mercaderes de la política no se respetan a sí mismos, no respetan a nadie. ¿Podrán mirar a su progenie y a sus electores a los ojos sin sentir remordimiento por la pequeñez de sus actos?".

Ante esto, El exfuncionario del gobierno Santos subraya que ahora que los partidos de la U, Liberal y Cambio Radical están tocando las puertas de la "extrema derecha", que representa el Centro Democrático y su candidato Duque, considera una obligación apartarse de la colectividad: "Tengo la certeza de que afuera, a lo largo y ancho de todo el país, hay cientos de miles de compatriotas que quieren construir un país distinto, más ético, humano e incluyente, libre de todas las formas de corrupción, nepotismo, amiguismo y politiquería. También creo que afuera hay unas bases del Partido a las que repugna la forma de hacer política de su dirigencia, y que quieren buscar nuevos espacios de acción política y construcción democrática. Parto con el anhelo de encontrarme con esos colombianos y sumar esfuerzos en la construcción de una nueva Colombia", agrega.

Y la carta concluye: "Me permito comunicarles mi decisión irrevocable de renunciar al Partido Social de Unidad Nacional, desde el cual creí que sería posible contribuir a construir la paz grande de Colombia. Con el tránsito hipócrita de la mayoría del Partido al uribismo, construir ese sueño desde su organización política ya no es posible".