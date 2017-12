La estrategia del Gobierno para salvar las 16 curules para las víctimas en el Congreso

Redacción Politíca

En menos de 24 horas, el proyecto que le otorga a las víctimas del conflicto 16 curules en el Congreso, durante la próxima legislatura, estuvo tan vivo como tan muerto.

Anoche, el presidente de la corporación, Efraín Cepeda, hundió la iniciativa argumentando que la tesis del Gobierno, según la cual, la mayoría de los senadores sí había aprobado la iniciativa (50 votos a favor), era incorrecta. “Los proyectos de este tipo deben ser aprobados por la mayoría absoluta y para este caso el quórum es de 102 senadores”, dijo. Es decir, según Cepeda, había quedado faltando un voto para tener luz verde.

Este jueves, un concepto del Consejo de Estado le lanzó un salvavidas al proyecto. El altro tribunal aseguró que "la mayoría absoluta es el número entero inmediatamente superior a la mitad de los votos de los integrantes de la respectiva corporación. Así las cosas, para el caso concreto de la consulta, la mayoría absoluta de 99 es 50", ya que tres senadores están suspendidos por investigaciones judiciales en curso.

Lea también: Consejo de Estado lanza salvavidas a curules para las víctimas en el Congreso

Para tratar de blindar definitivamente el el proyecto de Acto Legislativo, por medio del cual se crean 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes en los períodos 2018-2022 y 2022-2026, el Gobierno se movió este mismo jueves en dos vías.

Primero, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción de cumplimiento para que los magistrados le ordenen al presidente del Senado remitir este proyecto a la Presidencia para su promulgación. En pocas palabras, que acepte que fue aprobado.

Al mismo tiempo, el presidente Juan Manuel Santos envió una carta la Corte Constitucional en la que le pide avanzar con la iniciativa legislativa que busca darle un espacio en el Congreso a las víctimas del conflicto.

"Invoco el principio constitucional de prevalencia del derecho sustantivo en las actuaciones de la administración de justicia y en consecuencia llamo formalmente a la Corte a que avoque competencia sobre este Acto Legislativo, que materialmente obtuvo los votos necesarios para ser aprobado por el Senado".

En la misiva, el jefe de Estado señala que "esta realidad, de la cual nació a la vida jurídica el Acto Legislativo, no puede ser desvirtuada, desconocida ni alterada por una decisión de la Mesa Directiva del Senado en el sentido de no certificar precisamente lo ocurrido en este procedimiento constituyente, certificando en su lugar algo que no es cierto, y previniendo con este incorrecto acto registral, tanto la entrada formal en vigencia de esta norma constitucional como el paso de la misma a la Corte Constitucional, para su correspondiente estudio", insiste el mandatario.

El presidente colombiano reitera la tesis que viene sosteniendo desde el pasado 30 de noviembre. "El Senado de la República tiene 102 miembros, de los cuales tres se encuentran actualmente suspendidos del ejercicio de sus curules en virtud de órdenes de captura dictadas en su contra por las autoridades judiciales dentro de sendos procesos de índole penal, y por lo mismo no pueden ser reemplazados. En consecuencia, en la sesión plenaria del 30 de noviembre de 2017 sólo estaban jurídicamente habilitados para votar en el Congreso noventa y nueve (99) Senadores. Es sobre ese total de 99 que se debe calcular la mayoría absoluta que debían obtener los proyectos de acto legislativo debatidos y votados ese día".

La jurisprudencia constitucional, agrega Santos, "no deja lugar a duda sobre la manera de calcular las mayorías cuando el número total de legisladores habilitados jurídicamente para votar un proyecto es impar, y su correspondiente mitad es un número decimal. En palabras de la Corte Constitucional en la sentencia C-784 de 2014, en caso en que la contabilización se hace sobre un número impar, basta con obtener más de la mitad de los votos. Pues la mitad aritmética se aproxima al siguiente número entero".

Luego de que se conociera el concepto del Consejo de Estado, Rivera señaló: "las curules están salvadas desde el 30 de noviembre y por eso solicitamos este concepto. Vamos a acudir ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que este juez de lo contencioso administrativo le ordene al presidente del Senado cumplir el artículo 117 de la Ley 5 del 92 y remitir este proyecto a la Presidencia por su promulgación”.

“Con el concepto queremos decirle al país que una autoridad judicial le da razón al Gobierno nacional cuando decíamos que el número es de 99 senadores y las mayorías absolutas se conforman con 50”, añadió Rivera.

El mininterior explicó que, mediante la acción de cumplimiento, también se piden “medidas cautelares porque nos preocupa el tiempo ya que las víctimas tienen que inscribirse como candidatos y pedimos que se permita la inscripción hasta que el Tribunal de Cundinamarca se pronuncie al respecto”. Es decir, el Gobierno busca una medida de protección para asegurar que las víctimas pueden inscribir sus candidaturas y que, en medio de esta controversia, no se les venza el plazo para hacerlo.