La historia detrás de la foto de Germán Vargas Lleras y Arturo Char

La imagen, en la que ambos sostienen un cartel en contra de la reforma tributaria, dio de qué hablar. Mientras unos la toman como un síntoma de unidad, otros creen que es un intento de frenar cualquier disidencia en Cambio Radical.

La movida política de este viernes comenzó desde muy temprano con una foto que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder natural de Cambio Radical, publicó en su cuenta de Twitter. En ella se le ve junto con el presidente del Senado, Arturo Char, sosteniendo un cartel en contra de la reforma tributaria: “No tributaria”, dice.

En su trino, además de la imagen, Vargas Lleras les lanza puyas a algunos miembros del Gobierno. “A pesar de la ministra de comunicaciones, Karen Abudinen -cercana a la casa Char-, del ministro del Interior, Daniel Palacios, y la mermelá (sic) del Gobierno, Cambio Radical, más unido que nunca y en contra de la tributaria”, escribió el exvicepresidente, quien confirmó que en la noche de este jueves tuvo dicho encuentro con Arturo Char.

Como era de esperarse, la foto tuvo distintas interpretaciones en el país político. Por un lado, se tomó como la confirmación de que Cambio Radical estaba unido en contra de la reforma tributaria que radicó hace unos días el Gobierno en el Congreso. Y por otro lado, fue considerada como un gesto forzado para tratar de frenar cualquier intento de negociación por parte de la familia Char, que ha gozado de cierta cercanía con la administración de Iván Duque.

El Espectador habló con varios miembros de Cambio Radical sobre la foto y las versiones de la tras escena son bastante distintas entre los mismos integrantes de la colectividad. Cercanos a los Char aseguraron que la imagen es una muestra de la preocupación que tenía Vargas Lleras sobre las acciones que pudieran tomar el presidente del Congreso y los de su línea. La intención sería frenar cualquier posible acercamiento con el Gobierno.

Y es que, según los consultados, a pesar de que se expresó como unánime la posición de Cambio Radical de negar cualquier apoyo a la reforma tributaria, esta postura no sería del todo así. Una buena parte de los miembros de las comisiones económicas, terceras y cuartas, que venían adelantando los diálogos con el Ejecutivo, preferían que se siguiera una estrategia de negociación, mientras que Vargas Lleras y sus cercanos consideraban que de ninguna manera se debía contemplar apoyar la iniciativa.

Arturo Char, que hace parte de la Comisión Tercera del Senado, habría sido uno de los que estuvo por el bando de los que querían negociar. Para allegados a la casa Char, no es que su línea sea cercana a la reforma, sino que son conscientes que se deben buscar alternativas debido a la situación del país. Esta misma línea confesó que serían varios los miembros del partido, sobre todo representantes a la Cámara, a quienes no les gustó la posición asumida, debido a que la iniciativa gubernamental traía algunos beneficios para sus regiones.

Sin embargo, después de una larga discusión, de casi siete horas, el partido se decantó por negar cualquier apoyo a la reforma, posición que expresó Vargas Lleras en distintas oportunidades, incluyendo en sus columnas de los domingos en el diario El Tiempo. Sin embargo, en el aire habría quedado la postura del presidente del Senado, que tiene entre sus fuerzas una buena parte de la colectividad.

Por eso, pesar de tener un triunfo mayoritario tanto en la posición del partido como en la decisión de notificarla en un comunicado de inmediato -para así evitar que negocien a las espaldas del partido-, Vargas Lleras habría decidido tomar la foto. Las molestias expresadas y la cercanía de los Char con estas posturas no habrían dejado tranquilo al exvicepresidente, que ya ha sufrido el desplante de dicha casa política, como sucedió en las elecciones de 2018.

“Su preocupación son los Char. Duerme con un ojo cerrado y otro abierto”, señaló una voz cercana a los políticos costeños sobre Germán Vargas Lleras. Para este, la intención es clara, no solo por la foto, sino porque el exvicepresidente hizo mención directa a Karen Abudinen, ministra de las TIC y de la entraña de la familia Char. Si el mensaje hubiera sido para todo el partido, el trino también habría sido para Fernando Ruiz Navarro, que es ministro de Salud y que es una de las fichas de Cambio Radical en el gobierno Duque.

Por los lados de cercanos del líder de Cambio Radical, algunos comentaron que hasta el momento no se conoce de molestias por la posición tomada. Los únicos que podrían estar pensando en algo serían los Char, esa habría sido la razón por la que se habría tomado la foto y publicado el trino. El objetivo sería garantizar que el clan costeño se mantenga en su posición “o sino que les cueste políticamente”. Asimismo, reconocieron que la imagen tendría poco de espontánea.

Otro sector, que no se identificó con ninguno de los dos bandos, también apuntó que la foto sería un intento de frenar cualquier suspicacia de que los políticos barranquilleros no estén de acuerdo con la posición asumida. Este también contó que, contrario a lo que se cree, la foto no se tomó en Barranquilla sino en Miami, ciudad donde anualmente el exvicepresidente viaja para hacerse chequeos médicos y el presidente del Senado tiene una de sus viviendas permanentes.

Más allá de la imagen, varios miembros de Cambio Radical comentaron que, por el momento, la posición del partido es decirle que “no” a una reforma tributaria. Sin embargo, están abiertos a que más adelante se radique una nueva propuesta, puesto que son conscientes de la difícil situación del país en medio de la pandemia.

Por otro lado, otros sectores en Cambio Radical señalaron que la negativa a la reforma tributaria no es tan segura. Esto debido a que también depende del Partido Liberal. Si esta colectividad mantiene su palabra, ellos también. Sin embargo, algunos dudan debido a que el partido del trapo rojo tiene ciertas fracturas en la Cámara y varios de sus miembros tienen más cercanías con el Gobierno que las asumidas oficialmente.

Lo cierto es que la posición asumida por el partido contra la tributaria es una de las grandes victorias de Germán Vargas Llerasen el último tiempo. Tanto así que dentro de su partido algunos ya están hablando nuevamente de una posible candidatura presidencial con miras a 2022, sobre todo al supuestamente vencer en un pulso a los Char y al Gobierno. No obstante, hay otros que descartan esta posibilidad, y hasta aseguran que el exvicepresidente ya está retirado de las lides políticas en las urnas, por lo que no tendría pensando aspirar a la presidencia o al Senado, como se ha dicho en semanas anteriores.