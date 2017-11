La JEP en crisis: por falta de quórum, se levanta nuevamente discusión en Senado

-Redacción Política

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, levantó este martes la sesión plenaria de la corporación por falta de quórum, que no alcanzó, siquiera, para votar el primer de los 19 impedimentos que estaban presentados ante la mesa para iniciar la discusión del proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La situación empieza a preocupar al Gobierno, pues es la segunda vez que se levanta la plenaria por el mismo motivo. La anterior oportunidad fue el pasado miércoles y se trata de un proyecto fundamental para el avance de la implementación del acuerdo, debido a que es el mecanismo que juzgará a los actores del conflicto armado.

Inmediatamente, algunos senadores de la Unidad Nacional le pidieron al Gobierno mayor liderazgo para garantizar la votación y aprobación del proyecto. "El nombre de este ausentismo es indolencia: O no les duele o no entienden lo que está en juego. No pueden traicionarse los acuerdos porque puede incendiarse el país. La seguridad jurídica de la paz depende de que se vote la JEP", dijo el senador Roy Barreras, del partido de la U.

Asimismo, Barreras criticó a Rodrigo Rivera, alto comisionado para la Paz, porque "no ha pisado este recinto para defender la Jep" y pidió a sus colegas "deponer sus intereses personales y políticos y vengan a votar todos la JEP".

Por su parte, Armando Benedetti, de la misma colectividad, señaló que ve a un Gobierno débil y sin liderazgo. "Quince de 18 senadores de la U estamos apoyando la JEP. Si el Gobierno no ejerce liderazgo, van a tener que sacar la JEP por conmoción interior", dijo el senador.

En ese mismo sentido, el senador Mauricio Lizcano sugirió que el Gobierno debe reunirse urgentemente con los voceros y presidentes de los partidos políticos para concertar la JEP. Desde su cuenta de Twitter, Juan Fernando Cristo, precandidato presidencial y exministro del Interior, calificó como una vergüenza que la JEP esté trabada por falta de quórum en Senado.

Como muchas iniciativas que buscan implementar el acuerdo de paz, el tiempo se ha convertido en el peor enemigo, pues ya se cuentan los días para que pierda vigencia el mecanismo de 'fast track'. Tampoco hay consenso en varios puntos de la estatutaria, como el artículo 31 de participación política de las Farc, que, hasta el momento, no cuenta con el apoyo ni de Cambio Radical ni del Partido Conservador. Haciendo cuentas alegres, junto con los senadores del Centro Democrático, cerca de la mitad del Senado se podría ausentar de la votación de este punto.