La larga lista de presidenciables para 2022

Al final no estarán todos los que hoy se mencionan, pero como nunca antes en la historia reciente del país se había visto a tantos posibles aspirantes a la primera magistratura del Estado, una carrera de largo aliento que siempre deja regados por el camino.

Se ha dicho incansablemente que la elección presidencial de 2022 comenzó de forma prematura. Y hoy son al menos 40 los nombres que se escuchan en el escenario político-electoral para suceder a Iván Duque en la Casa de Nariño. Y es que desde que Gustavo Petro quedó de segundo en los comicios de 2018, se sobreentendía que haría un nuevo intento de llegar al poder, por el aire que recibió con sus más de ocho millones de votos. Pero no solo él sería repitente, también Sergio Fajardo, que en un principio dijo “no más” y ahora es parte de la “Coalición de la Esperanza”, en la que figuran otros nombres con incidencia nacional, como Humberto de la Calle, Ángela María Robledo, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán.

Algunos de ellos no han oficializado sus intenciones de ser al menos precandidatos, pero en los mentideros políticos se habla de movimientos y análisis de posibilidades, buscando alianzas, someterse a mecanismos internos y salir con un solo nombre que invite a la unidad. Y no es solo el caso de esa coalición, sino de la mayoría de partidos y movimientos políticos. En el Centro Democrático, Rafael Nieto buscaría otro chance y las senadoras Paloma Valencia y Paola Holguín, así como el representante Édward Rodríguez, han dicho que quieren ser presidentes, aunque se les podría atravesar un personaje con un apellido de mucho peso: Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, quien ha dicho que no, pero al que algunos lo quieren ver en la pelea.

En esa misma tónica andan los conservadores, que quieren ir con candidato propio. Por eso están a la espera de que, en los próximos días, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez tome una decisión, renuncie y se someta a una consulta interna con los exministros Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry y Juan Carlos Pinzón. En ese sonajero hay quienes incluyen al expresidente del BID Luis Alberto Moreno, a quien el uribismo también le ha coqueteado.

Y la Alianza Verde que, en principio, iba en firme con la “Coalición de la Esperanza”, esta semana anunció que no haría consulta interna entre Iván Marulanda, Antonio Sanguino, Jorge Londoño, Sandra Ortiz, Camilo Romero y Carlos Amaya.

Con ese contexto, revise el panorama electoral en esta infografía que muestra las conexiones de los políticos de cara a los comicios de 2022: