La plenaria de la Cámara hunde el proyecto de eutanasia

Le faltaron tres votos para que el recinto comenzara la discusión del articulado. Esta fue la segunda vez que dicha iniciativa pasó a segundo debate y negó la ponencia de archivo.

La plenaria de la Cámara de Representantes acaba de hundir el proyecto presentado por Juan Fernando Reyes Kuri (Partido Liberal) para regular la eutanasia en el país. Pese a que se tuvieron 82 votos para abrir la discusión de la ponencia y su articulado, al tratarse de una ley estatutaria requería de una mayoría de 85 votos a favor. Esto, automáticamente, archiva la iniciativa.

Para más contexto: Eutanasia: la deuda de 23 años del Congreso.

“Muy lamentable que por tres votos, de nuevo, se haya hundido nuestro proyecto que buscaba regular el derecho de morir dignamente en Colombia, a través de la eutanasia. Definitivamente el Congreso no quiere avanzar en estas discusiones. No se trata de defender o criticar a quienes están a favor o en contra, se trata de que un Estado laico, como el colombiano, respetuoso de los derechos y libertades, cada una pueda decidir sobre el final de su vida, de acuerdo a sus propias convicciones y creencias. La iniciativa no pretendía obligar a que todo el mundo se aplicara la eutanasia cuando presente una enfermedad terminal, simplemente lo permite a quienes así lo decidan”, dijo el representante Reyes Kuri.

Sin embargo, la ley estatutaria del Gobierno sigue viva y se convierte en otra oportunidad para insistir en el tema que, desde 1997, fue despenalizado por la Corte Constitucional, dándole la orden al Congreso para que sentara bases sobre la materia. Desde ese entonces, ningún proyecto ha visto la luz en el Capitolio. Es más, esta es la segunda vez que una iniciativa logra pasar a segundo debate y discutirse en esa fase.

En 2018, también el representante Reyes Kuri le apostó al proyecto, que no tuvo más de 60 votos a favor de la propuesta, lo que representa que, en los pasados años, se ha logrado convencer a un número importante de congresistas para atender el mandato de la Corte y regular la muerte digna.

También: Eutanasia en el Congreso, ¿persistirá la agonía?

Además de los argumentos religiosos, éticos y morales que atraviesan este tema, también varios congresistas desconocieron que hubiese un mandato constitucional ordenado por la Corte y señalaron que lo dispuesto por el alto tribunal no respeta la separación de poderes y, básicamente, lo que hace es inmiscuirse en el Legislativo.

En ese sentido, estas fueron las palabras de la representante Nidia Marcela Osorio, del Partido Conservador, que se fueron de frente contra la Corte Constitucional: “La eutanasia se aplica por sentencia de la Corte, que por respetable que sea, en ese sentido, hace rato superó el límite de sus competencia. ¿Qué reclamo le hace el Congreso a la Corte? Ninguno. Ellos tienen la verdad absoluta y nunca se equivocan, es decir, tenemos que aceptar que tenemos una Corte que está por encima de todo y que no tiene ni Dios ni ley y que por eso la Corte obliga al Congreso a legislar al respecto (...) Y el Congreso como súbditos procedemos a reglamentar. Hoy es la eutanasia, después serán otros temas y simplemente vana a obligar al Congreso a que legisle, estamos equivocado. No existe en el país separación de poderes”.

Sobre esto, el representante libera, Harry González, hizo un llamado de atención a sus compañeros quienes sostienen el argumento de Osorio. “Los miembros de este Congreso no pueden decidir si quieren o no cumplir un fallo judicial. El cumplimiento de los fallos judiciales es un imperativo del Estado Social de Derecho. Mal mensaje daría esta corporación si el argumento de fondo para negar esta iniciativa es que no hay que cumplir los fallos de la Corte, mal mensaje que una corporación tan importante no quiera cumplir un fallo de la Corte”, insistió.

Además de estos argumentos que persistieron en varias voces, otros también salieron a decir que la eutanasia se convertiría en un negocio. A esto, por ejemplo, el representante Mauricio Toro (Alianza Verde) respondió que “el negocio de las EPS es meter a las personas en tratamientos largos y costosos”.

Más: Corte Constitucional le pide al Congreso, otra vez, dejar reglas claras sobre eutanasia

Así mismos, otros se fueron a discutir sobre las formas, como el representante de Cambio Radical, Erwin Arias: “La sentencia de 1997 no dice que tenemos que reglamentar la eutanasia, sino a reglamentar el derecho a morir con dignidad, y este Congreso lo viene haciendo, por eso les recuerdo, la ley 1733 de 2014, la ley de cuidados paliativos. Y hay otras alternativas como la ortotanasia, cuidados paliativos, cuidados integrales para el dolor. Eso es lo que hay que ofrecerle a un paciente terminal”, señaló.

A fin de cuentas, el llamado de la Corte sigue postergándose en el tiempo hasta que el Congreso decida regular la materia. Y hay quienes siguen dispuestos en insistir en el tema. Como el mismo Reyes Kuri y otros parlamentarios convencidos en que esta es la manera de hacerlo.