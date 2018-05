La pregunta de UNICEF a los candidatos presidenciales

Redacción Politíca

En el marco de las elecciones presidenciales en Colombia y luego de realizar una consulta con más de 17 mil niños y adolescentes de todo el país acerca de varios temas relacionados con sus derechos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) les planteó una pregunta concreta a los candidatos a la jefatura del Estado, desde su cuenta oficial de Twitter.

La pregunta, publicada al mediodía de este miércoles, es: “Mencione dos (2) acciones concretas que realizará su gobierno para combatir la violencia sexual e intrafamiliar hacia la niñez y adolescencia”.

UNICEF Colombia espera que los candidatos respondan de manera pública desde sus cuentas de Twitter, con plazo hasta el jueves 17 de mayo, también al medio día.

Según el informe "Consulta Nacional a niños, niñas y adolescentes Colombia 2018: ¿Y la niñez qué?", seis de cada 0 niños y adolescentes en Colombia creen que no son importantes para el Gobierno; Seis de 10 no tiene acceso a baños limpios en el colegio; nueve de cada 10 afirmaron que los parques no son lugares seguros; cinco de cada 10 adolescentes señalaron que lo que aprenden no es del todo útil y cuatro de cada 10 adolescentes dijeron que no tienen con quien hablar de salud sexual.

La consulta, desarrollada entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, fue un ejercicio participativo que indagó desde la cotidianidad de los niños y los adolescentes, entre los 4 y 17 años, sobre distintas situaciones en su hogar, en la escuela y en la comunidad, y de cómo perciben el cumplimiento de sus derechos conforme a lo señalado en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Se contó con la participación de 16.084 niños y adolescentes de manera virtual y 1.780 mediante 106 talleres presenciales, para un total de 17.864, de los cuales el 49,8% son niños y 50,1% niñas.

A través de medios virtuales y presenciales se lograron 364 mil respuestas y 19.300 ideas de los niños y adolescentes y 861 cartas dirigidas a quien sea el nuevo presidente de Colombia.

El proceso de la consulta fue una actividad que permitió recolectar la opinión y percepción de los participantes, con las que se configuraron cuatro propuestas que deberían ser tenidas en cuenta por el futuro presidente de la República, agrupadas así: presupuesto para la niñez, la niñez participa, la niñez primero y la niñez protegida.

Algunas frases que expresaron en este ejercicio los niños y adolescentes fueron:

“Señor presidente: los niños de Tumaco necesitamos agua potable, una buena alimentación. Mejor colegio y parques. Mejor hospital con medicinas para que no muera la gente”.

“Yo quiero que este colegio cambie y que esta escuela no tiene completo las cosas que faltan más salones nueva cancha más luces ventiladores”.

“Yo pienso que nos debe poner más atención a nosotros los niños, niñas, jóvenes en el sentido de seguridad en los barrios porque hay mucha delincuencia en los barrios”

“Que todos los niños puedan hacer parte de las mesas de participación para que puedan decir que cosas hay que mejorar en su barrio y en la comunidad a la que pertenecen”.